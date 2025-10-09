Capa Jornal Amazônia
Guillermo del Toro elogia renascimento do cinema brasileiro: 'Protagonista na conversa global'

O diretor comentou a estreua de Frankenstein em São Paulo

Estadão Conteúdo

Em entrevista à revista Variety, o diretor Guillermo del Toro, comentou a estreia de Frankenstein na 49ª Mostra de São Paulo e fez elogios contundentes ao cinema brasileiro, destacando seu "constante renascimento" no cenário internacional.

"Sempre houve uma vitalidade enorme, geração após geração de cineastas, e agora está encontrando novas vozes, novas formas de se conectar com o mundo sem perder suas raízes culturais únicas, e isso vem sendo cada vez mais reconhecido em todo o mundo", disse o cineasta mexicano.

Guillermo falou ainda que o País está "recuperando um papel - está voltando a ser protagonista na conversa global sobre cinema".

Mais nova adaptação do clássico de Mary Shelley, Frankenstein terá exibição limitada nos cinemas a partir de 23 de outubro. Produzido pela Netflix, o longa chegará ao streaming em 7 de novembro.

Palavras-chave

CINEMA/GUILLERMO DEL TORO/ELOGIO/PRODUÇÕES BRASILEIRAS
Cultura
