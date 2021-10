Gui Araújo e Rico Melquiades são os mais rejeitados do reality, aponta Betfair.net

A 13ª edição do reality da rede Record está dando o que falar. Com confusões, brigas, e muitas polêmicas, dois participantes, Gui Araújo e Rico Melquiades, são os protagonistas de muitas delas.

Gui esteve envolvido na mais recente, quando expôs mulheres famosas, entre elas, a influenciadora Jade Picon e a cantora e ex-namorada Anitta. As duas tiveram suas vidas expostas pelo modelo, quando ele detalhou seu envolvimento com cada uma.

A repercurssão foi bastante negativa, principalmente para ele, o qual sofreu diversas críticas do público que não concordou com a atitude. Nas redes sociais, o ex-namorado de Anitta foi atacado pelos internautas.

Outro peão com elevada rejeição é Rico Melquiades. Protagonista de diversas brigas e conflitos com outros participantes, ele têm dado o que falar no confinamento. Uma das confusões que ele esteve presente foi com a cantora Tati Quebra Barraco.

Melquiades só perde para Araújo, que lidera com 30% de rejeição. Rico apresenta 18%. Tati aparece como a terceira no ranking com 12%.

Confira a lista das outras posições do ranking:

4 - Bill Araújo - 10%

5 - Erasmo Viana - 8%

6 - MC Gui - 6%

7 - Solange Gomes - 4%

8 - Valentina Francavilla - 3%

9 - Dayane Mello - 2%

10 - Aline Mineiro - 2%