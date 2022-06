'Gueto Flow, Preto Show', de Pelé do Manifesto, será exibido na 14ª edição do In-Edit Brasil

O rapper Pelé do Manifesto é o personagem paraense exibido dentro da sessão especial com a produção "Gueto Flow, Preto Show” na 14ª edição do In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical. O festival será até o próximo dia 26 de junho, de forma híbrida, sendo presencialmente na cidade de São Paulo e online na plataforma do festival e em plataformas parceiras, para todo Brasil, com um total de 67 títulos, nacionais e internacionais, inéditos no circuito comercial.

A diretora de "Gueto Flow, Preto Show", Adrianna Oliveira, convida o público para um mergulho ambientado nos anos 1980, onde o trabalho de Pelé do Manifesto traz à tona o repertório construído ao longo de 12 anos da carreira.

Em um show-documentário, o trabalho apresenta 10 faixas que compõem o álbum homônimo, além de relatos poéticos sobre os aspectos que cercaram o desenvolvimento da carreira do rapper de 28 anos.

Pelé diz que a produção é resultado de um edital aprovado da Natura Musical e, que o que seria um show, foi transformado na produção audiovisual em decorrência da pandemia no mundo. A gravação foi realizada em novembro do ano passado, no Memorial dos Povos.

"Essa produção foi muito importante, pois foi mais uma conquista para a minha carreira. Ter esse disco documentado é uma vitória pra mim como artista, mas também para a história do rap no Pará", destaca o artista.

Em um passeio por várias vertentes da black music por meio de uma apresentação visceral, Pelé rima sobre amor, experiências duras, e a motivação para manter o sonho sempre vivo.

Sobre o festival, Com um total de 67 títulos, entre longas e curtas, nacionais e internacionais, inéditos no circuito comercial, a programação conta ainda com diversas atividades paralelas como shows, pocket shows, debates, encontros, sessões apresentadas por convidados e feira de vinil.

"A programação online amplia o alcance, democratiza o acesso, é indispensável ao festival. Mas a grande aposta desta edição é a volta ao presencial! Por isso, tantas sessões com diretores, diretoras e convidados especiais. Por isso, tantos shows. Queremos resgatar o prazer do encontro, das trocas, investir na experiência viva que só um festival pode oferecer", observa Leonardo Kehdi, diretor-executivo do festival.

Além do Pará, o Panorama Brasileiro, que inclui as seções Competição Nacional, Mostra Brasil, Curta um Som e Sessões Especiais, traz um total de 33 títulos de diversos gêneros musicais e personagens vindos dos quatro cantos do Brasil, como Bahia, Amapá, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Sergipe, e Rio de Janeiro.

Todos os títulos do Panorama Brasileiro serão exibidos nas salas do festival (em São Paulo) e exibidos no formato online para todo o Brasil, exceto os filmes das Sessões Especiais, exibidos somente nas salas de cinema.

O IN-EDIT BRASIL 2022 conta com patrocínio máster de Colombo Agroindústria, patrocínio de Itaú Unibanco, Spcine e Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e é uma realização conjunta de Sesc SP, In Brasil Cultural e Secretaria Especial de Cultural, Ministério do Turismo e Governo Federal.