Grupo Sabor Marajoara se apresenta nesta sexta-feira, 19, em Belém

O projeto 'Pôr do Som', que acontece todas às sextas, apresenta hoje, 19, o grupo Sabor Marajoara, às 18h30, na orla do armazém 3 da Estação das Docas. A apresentação faz parte da temporada de novembro do projeto. A entrada é franca.

Com um repertório dançante, repleto de músicas regionais e apresentações com referências culturais da Amazônia, O grupo promete levar o público a dançar. A sua principal característica está em manter o máximo possível a autenticidade folclórica das danças e manifestações que apresenta. Para isso, há uma preocupação em apresentar trabalhos baseados em muita pesquisa e estudo.

Entre dançarinos, músicos e diretores o grupo Sabor Marajoara conta com um quadro de 45 pessoas que buscam conservar e divulgar o folclóre paraense.