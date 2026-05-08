Grupo Grial apresenta em Belém releitura de Uma Mulher Vestida de Sol, de Ariano Suassuna

O espetáculo "Uma Mulher Vestida de Sol", do Grupo Grial, será apresentado em Belém entre os dias 13 e 17 de maio. A companhia pernambucana traz uma montagem que marca o retorno da obra ao seu repertório após mais de 20 anos, revisitando o primeiro texto teatral de Ariano Suassuna.

A nova encenação propõe um olhar voltado às relações afetivas e aos conflitos humanos, com destaque para o drama vivido por Rosa e um amor impossível. A montagem também aborda temas como violência estrutural, abuso e feminicídio, que, segundo a diretora Maria Paula Rêgo, já estavam presentes no texto original.

Nova fase do Grupo Grial e pesquisa artística

A coreógrafa do Grial, Maria Paula Costa Rêgo, revela que o retorno da obra inaugura a quarta fase do grupo. "As três primeiras estão contadas no livro Poeira, Sagrado e Festa – 25 anos do Grial, que lancei ano passado", afirma. Ela destaca que a novidade agora são os encontros da dança armorial com a poesia e musicalidade do Sertão do Pajeú.

Artistas em cena e expressividade corporal

Em cena, quatro artistas conduzem a narrativa por meio da dança, música e poesia. O elenco é composto por:

Os bailarinos Emerson Dias e Aldene Nascimento , integrantes do Grupo Grial;

, integrantes do Grupo Grial; A cantora e intérprete Bruna Alves, artista com deficiência visual;

O poeta e músico Miguel Marinho, representante da tradição cultural do Sertão do Pajeú.

A proposta cênica aposta na força da presença e expressividade corporal, dispensando excessos visuais para enfatizar a dramaticidade.

Magia e encantamento prometidos ao público

A coreógrafa Maria Paula Costa Rêgo assegura que a apresentação irá surpreender o público. "Quem conhece o Grial vai se surpreender e quem ainda não assistiu a nenhum de nossos espetáculos terá prazer de ser levado poeticamente longe a partir das nossas tradições populares. A magia e o encantamento estão garantidos!", afirma.

Musicalidade sertaneja e oralidade

A trilha sonora do espetáculo é composta por canções do grupo Encanto em Poesia. Elas dialogam diretamente com a musicalidade sertaneja e elementos da oralidade nordestina. A presença de Miguel Marinho amplia essa dimensão, incorporando poesia falada, glosas e cantorias populares à encenação.

Encontro de culturas: Nordeste e Amazônia

O Grupo Grial, pela primeira vez em sua história, integra de forma mais direta teatro, dança, música e poesia. Essa fusão aproxima tradições populares de uma estética contemporânea. A apresentação em Belém ainda promove um encontro simbólico entre as culturas brasileiras, unindo os universos nordestino e amazônico.

Atividades formativas e acessibilidade

Além das apresentações, a programação inclui atividades formativas abertas ao público. Estão previstas duas edições da "Conversa na Boca de Cena", nos dias 15 e 16, às 16h30. Uma oficina de dança ocorrerá no dia 17, às 10h, e haverá uma sessão com tradução em Libras no dia 15 de maio, às 19h.

Serviço

Espetáculo: "Uma Mulher Vestida de Sol", do Grupo Grial

"Uma Mulher Vestida de Sol", do Grupo Grial Local: CAIXA Cultural Belém, Avenida Marechal Hermes, S/N - Armazém 6A - Reduto (Porto Futuro II)

CAIXA Cultural Belém, Avenida Marechal Hermes, S/N - Armazém 6A - Reduto (Porto Futuro II) Ingressos: R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia). Meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei.

R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia). Meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei. Venda de Ingressos: A partir de sexta-feira, 8 de maio, na bilheteria do espaço e no site da CAIXA Cultural Belém.

A partir de sexta-feira, 8 de maio, na bilheteria do espaço e no site da CAIXA Cultural Belém. Horário da Bilheteria: Terça a domingo, das 10h às 21h.

Terça a domingo, das 10h às 21h. Acessibilidade: Acesso para pessoas com deficiência.