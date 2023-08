Grupo Galpão de Minas Gerais chega a Belém com espetáculos em comemoração aos 40 anos de trajetória

O Grupo Galpão de Teatro de Belo Horizonte (MG) comemora seus 40 anos de trajetória levando a diversas capitais brasileiras oficinas e espetáculos, e nos dias 16 e 17 de agosto chegam em Belém para apresentar “Till - a saga de um herói torto” e “De Tempo Somos - um sarau do Grupo Galpão”, no Theatro da Paz e na praça do Carmo, respectivamente. Em seguida se apresentam em Marabá, nos dias 19 e 20 de agosto.

Antes das apresentações que ocorrem no dia 16, às 20h, no Theatro da Paz do espetáculo “Till - a saga de um herói torto” e no dia 17, às 19h30, na praça do Carmo "De Tempo Somos - um sarau do Grupo Galpão”, o grupo realiza as oficinas: “História do Teatro X História do Galpão” hoje, 14; de "Produção Cultura", amanhã, 15, e de "Gestão de Projetos Culturais", na quarta-feira, 16. Todas no Teatro Popular Nazareno Tourinho, gratuitas, mas com vagas limitadas.

O ator e diretor, Eduardo Moreira, responsável pela direção artística do grupo Galpão, conta sobre a proposta da oficina. "A ideia central da oficina é possibilitar o encontro do Galpão com os artistas das cidades por onde passamos. Essa troca é fundamental para o nosso trabalho. Um lugar onde transmitimos nosso conhecimento, mas também aprendemos muito. As oficinas promovem importantes encontros no campo artístico, mas também nos campos da produção, da gestão, do suporte técnico necessário ao bom funcionamento do trabalho", pontuou.

Com mais de 40 anos de atividades ininterruptas, Eduardo acredita que compartilhar essas vivências técnicas e apresentar seus espetáculos é essencial para a cia e revela as temáticas dos espetáculos que serão apresentados ao público paraense. "São dois espetáculos com direções internas, isso é, dirigidos por integrantes do próprio grupo. "Till, a saga de um herói torto" conta com a direção de Júlio Maciel e "De tempo somos" de Lydia dell Picchia e Simone Ordones", iniciou.

"Ambos os trabalhos mesclam música e teatro e são muito representativos da linguagem cênica do grupo. Acho que os dois espetáculos trazem diversão e reflexão, drama, teatro épico, poesia, numa diversidade de linguagens que marcam muito a trajetória do Galpão", disse.

Questionado sobre a longevidade do grupo Galpão, o diretor afirma que a coletividade é um fato importante na história. O grupo nasceu ainda no contexto da ditadura militar no Brasil. "Atravessa toda a abertura do processo democrático, resiste à pandemia e à perseguição à cultura por conta da ascensão da extrema direita ao poder e continua na estrada. Acho que o fato de conseguirmos colocar a importância do trabalho coletivo acima das individualidades é um fator importante para tentar explicar essa permanência", destacou.

Eduardo espera que o público de Belém receba o grupo e participe das oficinas e espetáculos. Ainda reforçou o convite. "Alô, queridos amigos de Belém e do estado do Pará, venham assistir os espetáculos e participar das diversas atividades artísticas promovidas pelo grupo Galpão em Belém. Para nós, do Galpão, é uma grande alegria estar de volta a Belém, depois da nossa última apresentação com o espetáculo 'Os gigantes da montanha'", finalizou.

Serviço

Espetáculos

Till, A saga de um Herói Torto

Direção: Júlio Maciel

Classificação: livre

Data: 16 de agosto de 2023 (quarta), 20h

Local: Theatro da Paz (Av. da Paz, Praça da República, S/N - Campina)

Acesso Gratuito. Distribuição de ingressos na bilheteria do teatro, a partir das 9h do dia da apresentação.

De Tempo Somos: Um Sarau do Grupo Galpão

Direção: Lydia Del Picchia e Simone Ordones

Classificação livre

Data: 17 de agosto de 2023 (quinta), 19h30

Local: Praça do Carmo

Acesso Gratuito

Oficinas

Oficina 1 - História do Teatro X História do Galpão

Ministrado por Eduardo Moreira

Sinopse: Aulas expositivas com exibição de vídeos e trechos de peças lidas ou encenadas pelos atores do grupo.

Data: 14 de agosto de 2023, 16h às 20h

Local: Teatro Popular Nazareno Tourinho

Vagas limitadas

Classificação: 18 anos

Oficina 2 - Produção Cultural

Ministrado por Gilma Oliveira

Sinopse: Serão apresentados, a partir da vivência e da prática junto ao Galpão, aspectos da pré-produção, produção executiva e pós-produção - formação de equipes de execução, planejamento, desenvolvimento de orçamentos, planos de trabalho, busca de apoios e parcerias, cronogramas de execução das etapas, check-list, contratos, liberações, roteiros e logística de viagens.

Data: 15 de agosto de 2023, 16h às 20h

Local: Teatro Popular Nazareno Tourinho

Vagas limitadas

Classificação: 18 anos

Oficina 3 - Gestão de Projetos Culturais

Ministrado por Alba Martinez

Sinopse: A Oficina de Gestão de Projetos Culturais é uma ação formativa que busca introduzir os principais aspectos do processo de elaboração de projetos culturais e utilização de mecanismos de incentivo para sua viabilização.

Data: 16 de agosto de 2023, 9h às 13h

Local: Teatro Popular Nazareno Tourinho

Vagas limitadas

Classificação: 18 anos