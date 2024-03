Grupo Especial: 11 escolas de samba se apresentam neste final de semana em Belém

O carnaval tomará conta mais uma vez da Aldeia Cabana, em Belém, nesta sexta-feira (01) e sábado (02), com o desfile do Grupo Especial das escolas de samba da capital. Ao todo, 11 agremiações se apresentarão na avenida, dando tudo de si para impressionar o público e os jurados e se tornarem as campeãs do ano.

O espetáculo, recheado de samba, dança e representatividade amazônica, é último evento de carnaval na Aldeia Cabana, que já recebeu blocos carnavalescos escolas de samba do 3º Grupo e do 2º Grupo.

Campeãs

A campeã do 3º Grupo neste ano foi a Agremiação Carnavalesca “Caprichosos da Cidade Nova” que conquistou a avenida com o samba-enredo “É Por Amor, Felix!".

No 2º Grupo, a vitória veio para a "Mocidade Olariense" que se consagrou campeã ao apresentar o enredo "Pelos Caminhos da Fé". Com o título, a agremiação garantiu o acesso para o Grupo Especial no ano que vem.

Já na categoria de blocos de Carnaval, quem obteve a 1ª colocação nos desfiles foi o bloco "Sapo Muiraquitã", do bairro da Terra Firme, que levou o enredo "A Luz é Vida, Viver é Arte".

Grupo Especial

Os desfiles das escolas de samba do grupo especial acontecem na sexta-feira e sábado (01 e 02) na Aldeia Cabana.

Na sexta-feira, (01) se apresentam na avenida as escolas Boêmios da Vila Famosa; Os Colibris; Deixa Falar; Matinha; e Império Pedreirense.

No sábado (02) a avenida será tomada pelos desfiles das escolas: Piratas da Batucada; Quem São Eles; Bole Bole; Acadêmicos da Pedreira; Rancho Não Posso Me Amofiná; e Xodó da Nega.

O presidente das Escolas de Samba Associadas (ESA), Fernando Guga, tem grandes expectativas para os desfiles do grupo especial. Segundo ele, a promessa é de que o público irá lotar a aldeia cabana nos dois dias do evento.

“Em menos de 24h esgotaram todos ingressos da arquibancada. A gente tá com um lojinha no shopping e já tiveram filas enormes para comprar ingressos. Camarotes, mesas, no sábado já não tem mais nada, então temos a garantia que vai ter casa cheia, e as escolas estão bem empenhadas para fazer um grande espetáculo. A mudança no calendário possibilitou que agremiações tivessem mais tempo para o acabamento das alegorias, das fantasias, então estamos muito otimistas e felizes com esse resultado”, afirma o presidente.

Rancho Não Posso me Amofiná

Considerada a 1ª escola de samba fundada no Pará, e a quarta mais antiga do Brasil, o Grêmio Recreativo, Esportivo Beneficente Jurunense “Rancho Não Posso Me Amofiná” é certamente um dos destaques para os desfiles do Grupo Especial. A agremiação se apresentará no sábado (02).

Com 90 anos de história, a agremiação carrega sempre muita expectativa para suas apresentações, e neste ano, traz como enredo: “Isso é que é Amor! Onde o Rancho for, eu vou! 90 anos de paixão sem ponto final”.

Nem a chuva tira o ânimo dos membros da escola durante o ensaio para o carnaval (Foto: João Gomes)

Para compor seu desfile na avenida, a escola do bairro do Jurunas se apresentará com 14 alas, três carros alegóricos e 1.800 brincantes, todos empenhados em homenagear a história de nove décadas da Agremiação.

O presidente do Rancho, Jackson Santarém, afirma estar confiante e ansioso para o desfile no próximo sábado. Segundo ele, o enredo da agremiação será uma grande homenagem sobre a história da escola.

“Estamos reeditando um samba, que para comunidade é um hino, o samba mais cantado nesses 90 anos do Rancho. A gente vem trabalhando muito e apesar das dificuldades que aparecem, o rancho vai para a avenida tentar fazer um carnaval autêntico, que convença o espectador na avenida”, explica o presidente da escola.

Ensaio da Comissão de Frente do Rancho Não Posso Me Amofiná (Foto: Joyce Ferreira/Comus)

Demonstrando sua paixão pelo Rancho, Jackson afirma que o desfile deste ano vem para mostrar o sentimento que todos têm pela escola e a sua importância cultural para Belém.

“O Rancho tem toda uma trajetória cultural, com um carnaval forte, grande, e que sempre esteve presente e atuante, mesmo nos piores momentos do carnaval em Belém. Na avenida, o público vai ver o sentimento de paixão, de amor, vai ver que a comunidade comprou essa briga e que vamos entrar com garra para fazer um grande carnaval e trazer esse título de novo para o bairro do Jurunas. Somos movidos pela força da paixão é uma história de amor sem ponto final”, conclui Jackson referenciando o título do enredo da escola.

Sobre a Rancho Não Posso Me Amofiná

A escola foi fundada em 1934 pelo sambista paraense Raimundo Manito. Ao longo de 90 anos de história, a agremiação já conquistou 35 títulos do carnaval de Belém. Um dos desfiles mais marcantes ocorreu em 2002, quando o Rancho homenageou a cantora Fafá de Belém com o enredo "A Estrela do Norte em Fá Maior" e se consagrou campeã do carnaval.

Serviço:

Desfile do grupo especial das escolas de samba de Belém

Data: 01/03 e 02/03 (sexta-feira e sábado)

Horário 19h

Local: Aldeia Cabana