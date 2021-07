Gretchen vira Iara no desfile do Rancho e as novas tretas dos famosos

O novo episódio do podcast de O Liberal.com, 'Égua do Babado!', traz uma denúncia envolvendo o jornalista Cid Moreira, que segundo os filhos do apresentador estaria sendo vítima de maus tratos e cárcere privado.

O programa traz, ainda, a nova treta entre os ex-BBBs 20, Hadson Nery e Marcela, que trocaram farpas após a notícia de que Pyong Lee teria traído a esposa em novo reality, A Ilha.

Veja também o que disse o sertanejo que fez cirurgia de aumento de pênis sobre a separação da cantora Tânia Mara. Confira!