Gretchen será transformada em drag queen para reality show

Gretchen será uma das famosas convidadas a se montar no "Drag Me As A Queen", reality show que transforma mulheres em drag queens. A terceira temporada começa a ser filmada em novembro, pelo canal de TV fechada E!. Nessa temporada terá uma diferença: no lugar de mulheres anônimas, o foco será nas celebridades.

O reality é comandado por Ikaro Kadoshi, Penlopy Jean e Rita Von Hunty. Além de Gretchen, foram chamadas a cantora Maria Rita e a apresentadora Regina Volpato. Mas a produção do programa tenta manter a maior parte dos nomes em segredo.

A previsão é que a terceira temporada do "Drag Me As A Queen" estreie em 2021.