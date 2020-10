Gretchen e Esdras completam um mês de casamento com declarações românticas

Um mês atrás, Gretchen e Esdras de Souza se casavam em uma cerimônia realizada em Belém. Nesta sexta-feira (30), a cantora publicou em seu perfil no Instagram uma foto do marido, mostrando a tatuagem recém-feita em sua homenagem, e comemorando as Bodas de Beijinho.

“[Não] estou nem aí do que falam de nós, amor Esdras. [Não] estou nem aí do que pensam sobre nosso relacionamento. [Não] estou nem aí para os que não acreditam em nós. O que importa pra mim, é a vida que vivemos juntos. Feliz bodas de beijinho Mo. Você é um gato, mesmo. Está ficando mais ainda. E se depender de mim, vai estar sempre lindo. E que se exploda a opinião alheia. Uhu. Rumo à felicidade, Mo”, escreveu.

Esdras também postou sua foto com a tatuagem da amada e escreveu que Gretchen inspira muitas mulheres. “E em homenagem a minha Morena Gretchen, (que inspira muitas mulheres a serem livres) uma imagem que significa muito para mim. Representa também, a força de mulher, a luta diária da mulher pelo seu espaço e o empoderamento”, publicou o músico.

O casal restringiu os comentários em ambas as postagens. Gretchen explicou nos Stories que fizeram isso para evitarem receber mensagens negativas e ofensas, que, de acordo com ela, têm cunho político, por conta da candidatura do filho, Thammy, a vereador.