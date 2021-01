Gretchen quer ser 'coach de vida' e rebate críticas: 'Quero ver quem vai me proibir'

A cantora Gretchen tem sofrido muitos ataques de psicólogos e profissionais da saúde após ter revelado que irá trabalhar como 'coach de vida'. Vista por muitas pessoas como “sem moral” para dar conselhos a ninguém, a artista resolveu usar as redes sociais, no último domingo (10), para rebater as críticas e defender o futuro serviço.

"Quero ver quem vai me proibir. Eu já disse que não sou terapeuta, e não sou mesmo. Mas eu tenho a experiência de vida que muitos deles não têm. Eu vivi coisas na minha vida que muitos deles não viveram. Eu perdi um filho. Meu filho morreu nos meus braços. Eu adotei filhas. Tive problemas séríssimos de violência doméstica. Sempre sustentei meus filhos sozinha. Sou independente financeiramente e emocionalmente. Aí, vieram me falar: 'o que ela tem para ensinar? A largar marido?'. Vou sim. Vou ensinar a mulherada a parar de acreditar em falsas coisas", disse ela, nos stories do Instagram.

Em entrevista à Quem, nesta segunda-feira (11), Gretchen afirmou que não pretende fazer terapia em ninguém, pois não possui formação como psicóloga ou médica psiquiatra. Ela também que respeita o trabalho dos profissionais que cuidam da saúde mental, mas que ‘uma coisa não anula a outra’, referindo-se ao fato de futuramente trabalhar aconselhando pessoas.

“Vou atender como coach para dar conselhos baseados na minha experiência de vida, como já vinha fazendo nas minhas redes sociais. Vivi muita coisa minha vida e compartilhar essas experiências podem ajudar o outro a viver melhor, sim. Meu serviço é de coach", explicou.

A sugestão de virar consultora de vida veio do próprio marido da cantora, Esdras de Souza, que sempre via a caixa de mensagens do Instagram de Gretchen lotado de mensagens de seguidores pedindo vários conselhos à ela.

“Ele me via sempre respondendo as pessoas no Instagram e me sugeriu. Vejo muito direct: ‘Meu filho é gay e não sei o que fazer’. E o filho também: ‘Quero contar para a minha família que sou gay’. Tenho experiência vasta para entender as pessoas. Isso é um processo. Não é uma coisa que simplesmente se joga e acontece. É um processo que os dois constroem juntos, pais e filhos. Vou também falar sobre autoestima, amor próprio, adoção, tenho duas filhas adotadas, entre outros assuntos”, enumerou.

A cantora já trabalhava no ramo de coach indiretamente, pois vendia palestras motivacionais para empresas e grandes públicos, assim como para personalidades. Mas, a rainha do rebolado vê na nova oportunidade uma forma de atender as pessoas de forma personalizada e de uma maneira mais confortável.

‘Vai ser em Belém [o atendimento], porém quem é de fora vai ter um telefone para a gente marcar as consultas online. Não sou terapeuta, mas vou atender pessoas para conversar. Para não sofrerem o que já sofri”, afirmou.