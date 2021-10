Grazi Massafera renova visual após término com Caio Castro

Após o término com o ator Caio Castro, Grazi Massafera resolveu mudar os cabelos. A atriz, que passou o começo do final de semana no salão, ficou aos cuidados do hairstylist Anderson Couto. "Finalizando a semana com esse cabelo dos sonhos!", escreveu o profissional para legendar a imagem onde Grazi aparece loiríssima e com ondas no cabelo. "Amei muito! Obrigada, Anderson. Você é gênio", elogiou a artista.

Recentemente, Caio Castro comentou sobre sua relação com a artista. "Deu certo. Deu muito certo. Foi o relacionamento que mais deu certo. Durante dois anos e meio da minha vida, deu certo do início ao fim", afirmou o ator em entrevista ao podcast "MonkeyCast".