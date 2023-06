Gratuito, Honkai Star Rail será lançado no fim de 2023 para PS5

Ao que tudo indica, a espera pelo port de Honkai Star Rail para PS5 deve demorar mais um pouco. A HoYoVerse trouxe um trailer novo para o Summer Game Fest e anunciou o lançamento da versão de console do seu jogo gratuito para o final de 2023.

Junto dessa novidade, o gameplay com diversos novos personagens também chamou a atenção.

Confira no vídeo abaixo como ficou:

Honkai Star Rail é dos criadores de Genshin Impact e já está disponível para smartphones e PC. Agora é esperar por mais novidades sobre a edição de PlayStation, vale destacar que curiosamente o PS4 não foi mencionado ao longo do trailer.

O que é Honkai Star Rail?

De acordo com a HoYoVerse, Honkai Star Rail é um novo RPG com temática especial. Ele é descrito da seguinte forma no site oficial: "Honkai: Star Rail é um novo RPG de fantasia espacial da HoYoverse. Suba a bordo do Astral Express e experimente as infinitas maravilhas da galáxia nesta jornada repleta de aventuras e emoções. Os jogadores encontrarão novos companheiros em vários mundos e até encontrarão alguns rostos familiares. Juntos, eles superarão as lutas causadas pelo Stellaron e desvendarão as verdades ocultas por trás dele".

VEJA MAIS