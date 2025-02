Grande Rio faz primeiro ensaio técnico na Sapucaí com homenagens ao Pará e surpresas na bateria

A Grande Rio realizou na noite deste sábado (08) seu primeiro ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, levando para a avenida um espetáculo inspirado na cultura e nas tradições do Pará. A escola de samba, que homenageia o estado com o enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, emocionou o público com momentos marcantes e participações especiais.

Logo na abertura, a escola surpreendeu ao trazer motoqueiros para o desfile, que cruzaram a Sapucaí soltando fumaça com as cores da agremiação. O público também conferiu a apresentação da comissão de frente, coreografada pelo casal Hélio e Beth Bejani, que trouxe elementos que remetem à temática paraense.

Entre os destaques da noite, Paolla Oliveira inovou ao incluir o carimbó em sua apresentação. A rainha de bateria vestiu uma saia e dançou ao lado de um grupo de mulheres que tocaram o ritmo paraense junto com a bateria da escola, criando um momento único de fusão entre as culturas.

A ex-BBB Isabelle Nogueira estreou na Sapucaí vestida de arara cantadeira. Sua fantasia foi inspirada em araras vermelhas, remetendo a um lendário conto sobre uma princesa turca transformada em arara na Amazônia.

Entre as musas da Grande Rio, a presença da ex-BBB Alane Dias chamou atenção. Em sua estreia na Sapucaí, a paraense desfilou vestindo uma fantasia feita de caroços de açaí reaproveitados de estabelecimentos de Belém. Já a influenciadora Pamela Caroline, conhecida como a Globeleza do Pará, desfilou com uma fantasia inspirada na cobra grande, uma das lendas mais famosas da Amazônia.



A apresentadora Patrícia Poeta, também musa da escola, marcou presença no ensaio técnico usando um vestido com as cores da agremiação. Outra personalidade que desfilou foi a influenciadora Mileide Mihaile, ex-mulher do cantor Wesley Safadão, que trouxe um detalhe especial na fantasia: uma estrela do Pará na cabeça, reforçando a homenagem ao estado.

