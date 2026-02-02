Capa Jornal Amazônia
Grammy 2026: Quem é Olivia Dean, a 'nova Adele', que levou o prêmio de artista revelação

Aos 26 anos, Olivia estourou nas paradas musicais nos últimos meses, com Man I Need e So Easy (To Fall in Love)

Estadão Conteúdo
fonte

Olivia Dean (Instagram @oliviadeano)

A britânica Olivia Dean venceu o prêmio de Artista Revelação no Grammy 2026 no domingo, 1º. Ela concorria com Katseye, The Marías, Addison Rae, Sombr, Leon Thomas, Alex Warren e Lola Young - pela primeira vez, todos os indicados na categoria se apresentaram durante a cerimônia.

Aos 26 anos, Olivia estourou nas paradas musicais nos últimos meses, com Man I Need e So Easy (To Fall in Love). Ambas faixas são parte do álbum The Art of Loving, o segundo de Olivia, lançado em 2025. Na última semana, a artista tinha cinco músicas listadas na Billboard Hot 100, principal listagem da indústria.

Apesar da consagração global recente, a carreira de Olivia já vinha numa crescente. Seu trabalho mistura neo soul e pop contemporâneo, com influências do jazz e da bossa nova. Olivia chamou a atenção da indústria pela primeira vez em 2021, com os EPs OK Love You Bye e What Am I Gonna Do On Sundays?.

Em 2023, a cantora lançou seu primeiro álbum de estúdio, Messy, com o qual foi indicada a prêmios europeus, como o Brit Awards. O principal single do disco foi Dive. No ano seguinte, ela integrou o line-up do Glastonbury, um dos maiores festivais do mundo.

A artista tem sido considerada pela crítica internacional como "a nova Adele". Não à toa: a jovem é a primeira cantora britânica a colocar simultaneamente três músicas no top 10 do Reino Unido desde Adele, em 2021. Assim como a veterana, Olivia estudou na renomada Brit School, escola britânica de artes cênicas e criativas.

Em seu discurso de agradecimento no Grammy, Olivia exaltou suas raízes como neta de imigrantes. Nascida em Londres, ela é filha de pai inglês e mãe com ascendência jamaicana e guianense.

"Estou aqui como neta de imigrantes", disse ela no palco. "Eu não estaria aqui... Sou fruto da coragem e acho que essas pessoas merecem ser celebradas. Não somos nada sem os outros", completou. A fala espelha os protestos de outros artistas que, durante a cerimônia, mencionaram abertamente a violência e as políticas anti-imigração do governo Donald Trump nos Estados Unidos.

Olivia também foi reverenciada pelo apresentador da cerimônia, o comediante Trevor Noah, por ter enfrentado a Ticketmaster e outras empresas do ramo de vendas de ingressos. Na ocasião, criticou abertamente a empresa quando ingressos para seus shows nos Estados Unidos foram colocados à venda e, logo em seguida, surgiram em sites de revenda de ingressos por preços abusivos.

Palavras-chave

GRAMMY 2026/OLIVIA DEAN/PRÊMIO/ARTISTA REVELAÇÃO
