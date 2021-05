Gracyanne Barbosa se abre no pole dance e mostra habilidade

De ponta-cabeça, Gracyanne Barbosa mostrou habilidade no pole dance em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram neste domingo (16). A musa fitness rebolou com as pernas bem abertas e o bumbum lá no alto.

No entanto, não foi o maiô cavado de Gracy ou o bumbum “na nuca” da influencer que chamou a atenção. O que roubou a cena foram os cachorros da modelo, que pareceram não se importar com os exercícios da tutora.

“Gente é impressionante os filhos da gente vai pra todo lugar que estamos”, comentou uma seguidora. “E perdeu uma sandália, né”, escreveu outra, em referência a um dos pets de Gracyanne que apareceu mordendo um calçado na gravação.