Gracyanne Barbosa coloca suplemento no bumbum em 'publi'

A musa fitness Gracyanne Barbosa não mostrou vergonha ao fazer um “publi” neste domingo (7), em seu perfil no Instagram. Gracy jogou o bumbum para cima e colocou o suplemento na região.

Usando um look vermelho, para lá de sensual, a influencer ainda posou no pole dance, mostrando ainda mais o corpão no macacão com fendas e fio dental.

(Reprodução / Instagram)

“Espelho espelho meu, existe alguém mais linda do que a Graci?”, questionou uma das seguidoras nos comentários. “Afff, vai ser linda assim lá longe”, brincou outra