Gorillaz lança novo álbum 'Cracker Island' nas plataformas de música

A banda Gorillaz lançou hoje, 24, o seu novo álbum "Cracker Island". Com 10 faixas, o novo trabalho chega pelo selo Parlophone Records. O assunto já está entre os tópicos mais comentados da web e o disco era bastante aguardado pelos fãs do grupo virtual.

O último álbum da banda foi lançado em 2020, "Song Machine Season One: Strange Timez". O hiato gerou expectativa desde o anúncio, no ano passado, junto com o lançamento do single “New Gold”, com participações da banda Tame Impala e do rapper Bootie Brown.

Em "Cracker Island" é possível acompanhar as participações de Stevie Nicks, Beck, Bad Bunny e Adeleye Omotayo. Outra curiosidade do novo disco é que ele foi gravado em Londres e Los Angeles em 2022, produzido por Greg Kurstin, Remi Kabaka Jr. e Gorillaz.

Ouça o novo álbum aqui.

