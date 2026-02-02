'Golden' faz história e se torna a primeira música de K-Pop a vencer um Grammy

A música Golden, da animação Guerreiras do K-Pop, venceu o Grammy 2026 na categoria Melhor Canção Escrita para Mídia Visual e entrou para a história como a primeira faixa associada ao K-Pop a conquistar um prêmio da Academia. A cerimônia ocorreu nesse domingo, 1º, em Los Angeles.

A canção superou concorrentes como As Alive As You Need Me To Be, I Lied To You, Pale, Pale Moon e Sinners, todas do filme Pecadores, além de Never Too Late, do documentário Elton John: Nunca é Tarde Demais.

Reconhecimento aos compositores

O Grammy é concedido aos compositores da obra. No caso de Golden, o prêmio foi destinado a EJAE, Park Hong Jun, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo e Mark Sonnenblick. A faixa é interpretada pelo grupo fictício HUNTR/X, criado para a narrativa da animação.

A vitória marca um momento inédito para o gênero sul-coreano dentro da principal premiação da música e amplia a presença do K-Pop em categorias tradicionalmente ocupadas por produções ocidentais.

A conquista no Grammy se soma ao desempenho de Guerreiras do K-Pop na atual temporada de premiações. A produção já foi reconhecida pelo Globo de Ouro e pelo Critics Choice Awards e segue indicada ao Oscar, onde concorre nas categorias de Melhor Animação e Melhor Canção Original.