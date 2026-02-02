Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Golden' faz história e se torna a primeira música de K-Pop a vencer um Grammy

Estadão Conteúdo

A música Golden, da animação Guerreiras do K-Pop, venceu o Grammy 2026 na categoria Melhor Canção Escrita para Mídia Visual e entrou para a história como a primeira faixa associada ao K-Pop a conquistar um prêmio da Academia. A cerimônia ocorreu nesse domingo, 1º, em Los Angeles.

A canção superou concorrentes como As Alive As You Need Me To Be, I Lied To You, Pale, Pale Moon e Sinners, todas do filme Pecadores, além de Never Too Late, do documentário Elton John: Nunca é Tarde Demais.

Reconhecimento aos compositores

O Grammy é concedido aos compositores da obra. No caso de Golden, o prêmio foi destinado a EJAE, Park Hong Jun, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo e Mark Sonnenblick. A faixa é interpretada pelo grupo fictício HUNTR/X, criado para a narrativa da animação.

A vitória marca um momento inédito para o gênero sul-coreano dentro da principal premiação da música e amplia a presença do K-Pop em categorias tradicionalmente ocupadas por produções ocidentais.

A conquista no Grammy se soma ao desempenho de Guerreiras do K-Pop na atual temporada de premiações. A produção já foi reconhecida pelo Globo de Ouro e pelo Critics Choice Awards e segue indicada ao Oscar, onde concorre nas categorias de Melhor Animação e Melhor Canção Original.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

GRAMMY 2026/GOLDEN/ANIMAÇÃO/GUERREIRAS DO K-POP
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DEU RUIM

Após punições de Milena e Ana Paula Renault, casa do BBB 26 entra no Tá Com Nada

Vacilômetro estoura e participantes ficam apenas com alimentos básicos

02.02.26 12h30

TÁ COM NADA?

Ana Paula Renault recebe punição gravíssima no BBB 26

Os demais participantes se apressam para tomar café da manhã, temendo que a casa entre no Tá Com Nada

02.02.26 11h56

MÚSICA

Xande de Pilares lança ‘Nos Braços do Povo Vol. 2’ e celebra parceria em single para Maria Bethânia

O cantor e compositor apresenta seu mais novo trabalho, gravado no Rio de Janeiro. Além disso, o artista acaba de ter a inédita "Vera Cruz" gravada pela icônica Maria Bethânia

02.02.26 9h42

SAÚDE

Mara Maravilha é internada na UTI de um hospital em São Paulo

A apresentadora precisou de atendimento de emergência

02.02.26 9h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Mara Maravilha é internada na UTI de um hospital em São Paulo

A apresentadora precisou de atendimento de emergência

02.02.26 9h16

CULTURA

Ilha de Cotijuba, em Belém, tem pré-Carnaval com Festival Caruê, Casa do Acarajé e Rota Turística

Samba de roda, carimbó, dança afro e oficinas integram a programação cultural coordenada por Mãe Juci D’Oyá a ocorrer em 7 e 8 de fevereiro

02.02.26 8h00

festa

Samba das Mangueiras celebra a alma de Belém com roda de samba itinerante às segundas-feiras

Arthur Espíndola fala sobre o projeto que transforma pontos turísticos em palco de encontros musicais

02.02.26 8h57

CONCURSO DE BELEZA

Paraense garante 2º lugar no Miss Brasil Mundo 2026; saiba quem é

Maria Cecília Nóbrega representou o Pará e se destacou pela oratória e atuação social

02.02.26 11h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda