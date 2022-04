Globoplay anuncia estreias de abril

Abril começou com diversas novidades no catálogo da Globoplay. Novelas brasileiras e internacionais e séries exclusivas são alguns dos lançamentos do mês. Mistérios e espíritos possessores voltam a assombrar a fictícia Brigida na segunda temporada de ‘Desalma’, original Globoplay que chega à plataforma no dia 28 deste mês com 10 episódios. O drama sobrenatural ganha novos contornos com a chegada de Traian Troader (Fábio Assunção), um antigo bruxo que carrega em si uma maldição e busca um acerto de contas com a bruxa Haia (Cassia Kis).

Recentemente, a atriz Maria Ribeiro falou sobre os bastidores da produção e contou como foi o reencontro com Fábio Assunção, seu ex-namorado. “Eu acompanhei. Fábio ficou fã da série. A entrada dele foi por conta de uma (paixão pela produção)… Ele amou, postou e isso foi muito legal! Ver alguém que trabalha no meio falar: “Pô, eu quero fazer parte disso, eu gostei!”, disse ela em entrevista a Patricia Kogut.

Outra novidade no catálogo, a partir de 25 de abril é a novela 'América'. Chegou a hora de rever o amor de Sol (Deborah Secco) e Tião (Murilo Benício). A novela é mais um título que integra o projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia e fala da busca e realização dos sonhos através de histórias de amor.

Em ‘Leonardo Da Vinci’, série que chega com exclusividade à plataforma, os telespectadores terão a oportunidade de mergulhar na vida e nos anseios de Leonardo da Vinci, um dos maiores gênio da história, por meio das obras que o tornaram famoso.

Sucesso de audiência e crítica, com 14 vitórias em premiações da TV mexicana, ‘Amar a Morte’ conta a história de três homens com histórias distintas, ligados por um acontecimento na hora de suas mortes. Desde ontem, 4, foram disponibilizados dez capítulos por semana, sendo os dois primeiros liberados também para não assinantes da plataforma.

A quarta temporada de ‘The Handmaid’s Tale’ já está disponível e promete muitas reviravoltas.

Outras Estreias:

- A Retaliação

- O Símbolo Perfeito

- Malhação 2009

- Sissi

- Caminho das Índias

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)