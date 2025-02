Globo exibirá o Oscar após sucesso de filme brasileiro ‘Ainda Estou aqui’, diz site

A Globo irá transmitir a 97ª edição do Oscar, que ocorrerá no dia 2 de março, às 21h (horário de Brasília), no Dolby Theatre, em Los Angeles, Califórnia. A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias.

O Brasil está na disputa em três categorias com o filme ‘Ainda Estou Aqui’, dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello. O longa concorre ao prêmio de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz. A lista oficial de indicados foi divulgada no dia 23 de janeiro.

Na categoria de Melhor Atriz, Fernanda Torres disputa a estatueta com Cynthia Erivo (Wicked), Demi Moore (A Substância), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) e Mikey Madison (Anora). Já na categoria de Melhor Filme Internacional, ‘Ainda Estou Aqui' concorre com A Garota da Agulha (Dinamarca), Emilia Pérez (França), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha) e Flow (Letônia).

Segundo o portal, a Globo havia deixado de exibir a cerimônia para priorizar os desfiles de Carnaval, mas decidiu retomar a transmissão após o sucesso do filme brasileiro, que garantiu um Globo de Ouro para Fernanda Torres.