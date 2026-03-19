Globo de Ouro estreia no Brasil sob clima de conquista, mas expõe desafios

Havia um certo encantamento no ar entre os convidados do Golden Globe Tribute Gala, primeiro evento do Globo de Ouro fora dos Estados Unidos e que aconteceu na noite da última quarta-feira, 18. Atores, atrizes e produtores disseram ao Estadão que viam o movimento como um reforço ao bom momento do cinema brasileiro.

O timing do evento, afinal, não é coincidência. Ainda Estou Aqui venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025 e, no Globo de Ouro de 2026, Wagner Moura levou Melhor Ator em Filme de Drama por O Agente Secreto - um ano depois de Fernanda Torres ter vencido na categoria feminina. Para quem estava entre os convidados no Copacabana Palace, a noite soava como uma consequência natural de tudo isso.

"Acho que é a consolidação de um processo lindo que já está acontecendo há alguns anos", disse Lázaro Ramos, que apresentou a cerimônia ao lado de Bruna Marquezine. Ele contou que os organizadores, ao fazer o convite, disseram uma frase que o marcou: "a gente quer celebrar a excelência do cinema brasileiro." Para Ramos, o evento é também um sinal do que vem pela frente. "Espero que seja um anúncio de mais atenção para os próximos filmes. Esse ano de 2026 a gente ainda tem muito filme bom para mostrar".

Esse clima de festa, aliás, tomava conta dos bastidores do evento. Não só por conta dos comes e bebes que circulavam por ali, com champagne à vontade e um bar disputadíssimo, como também pela alegria de ver que tudo ali era uma celebração do cinema nacional. Entre os convidados, desde nomes internacionais (Kaya Scodelario, Daniela Melchior, Famke Jenssem) até grandes nomes da dramaturgia brasileira, como Antonio Fagundes, o homenageado Antonio Pitanga, Marjorie Estiano, dentre outros.

Escritor, roteirista e autor da novela Beleza Fatal, Raphael Montes foi direto. "Só o fato de ter esse evento já mostra interesse no que a gente tá fazendo aqui", resume. "É uma atenção que não vem à toa. Nós estamos chamando a atenção do mundo inteiro".

Sophie Charlotte lembrou que os dois filmes brasileiros mais celebrados recentemente são, ambos, politicamente carregados. "A gente está num ano de eleição, então não é à toa. O cinema tem um lugar importante nessa construção. A gente precisa entender a nossa história para fazer escolhas acertadas", disse.

Questões

Mas nem todo mundo na festa estava só celebrando. Bruno Barreto, diretor com décadas de indústria nas costas, jogou um dado frio no meio da conversa: 55% dos filmes brasileiros lançados no último ano não chegaram a mil espectadores. "Indústria sem público não existe", disse. Para ele, o reconhecimento internacional é real, mas convive com uma contradição que o mercado doméstico ainda não resolveu. "Isso aqui são exceções. Você está fazendo um filme para quem?"

Vera Fischer fez eco, com menos pessimismo e mais urgência. "A gente faz cinco filmes e eles fazem milhões por ano", disse, citando a indústria americana de cinema. "A gente não pode realmente levantar voo se a gente só faz poucos filmes por ano". Para ela, a atual janela de oportunidades não pode ser desperdiçada. "Quanto mais eu estiver dentro, eu quero estar. O Brasil só tá subindo", diz.

Para Suely Franco, que atravessou décadas de teatro, cinema e televisão brasileira, o saldo da noite era simples e inequívoco. "Isso dá uma relevada no nosso trabalho", disse, emocionada. "A alegria dos colegas, todo mundo junto. Isso é muito legal e aumenta nosso prestígio".