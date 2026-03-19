Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Globo de Ouro estreia no Brasil sob clima de conquista, mas expõe desafios

Estadão Conteúdo

Havia um certo encantamento no ar entre os convidados do Golden Globe Tribute Gala, primeiro evento do Globo de Ouro fora dos Estados Unidos e que aconteceu na noite da última quarta-feira, 18. Atores, atrizes e produtores disseram ao Estadão que viam o movimento como um reforço ao bom momento do cinema brasileiro.

O timing do evento, afinal, não é coincidência. Ainda Estou Aqui venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025 e, no Globo de Ouro de 2026, Wagner Moura levou Melhor Ator em Filme de Drama por O Agente Secreto - um ano depois de Fernanda Torres ter vencido na categoria feminina. Para quem estava entre os convidados no Copacabana Palace, a noite soava como uma consequência natural de tudo isso.

"Acho que é a consolidação de um processo lindo que já está acontecendo há alguns anos", disse Lázaro Ramos, que apresentou a cerimônia ao lado de Bruna Marquezine. Ele contou que os organizadores, ao fazer o convite, disseram uma frase que o marcou: "a gente quer celebrar a excelência do cinema brasileiro." Para Ramos, o evento é também um sinal do que vem pela frente. "Espero que seja um anúncio de mais atenção para os próximos filmes. Esse ano de 2026 a gente ainda tem muito filme bom para mostrar".

Esse clima de festa, aliás, tomava conta dos bastidores do evento. Não só por conta dos comes e bebes que circulavam por ali, com champagne à vontade e um bar disputadíssimo, como também pela alegria de ver que tudo ali era uma celebração do cinema nacional. Entre os convidados, desde nomes internacionais (Kaya Scodelario, Daniela Melchior, Famke Jenssem) até grandes nomes da dramaturgia brasileira, como Antonio Fagundes, o homenageado Antonio Pitanga, Marjorie Estiano, dentre outros.

Escritor, roteirista e autor da novela Beleza Fatal, Raphael Montes foi direto. "Só o fato de ter esse evento já mostra interesse no que a gente tá fazendo aqui", resume. "É uma atenção que não vem à toa. Nós estamos chamando a atenção do mundo inteiro".

Sophie Charlotte lembrou que os dois filmes brasileiros mais celebrados recentemente são, ambos, politicamente carregados. "A gente está num ano de eleição, então não é à toa. O cinema tem um lugar importante nessa construção. A gente precisa entender a nossa história para fazer escolhas acertadas", disse.

Questões

Mas nem todo mundo na festa estava só celebrando. Bruno Barreto, diretor com décadas de indústria nas costas, jogou um dado frio no meio da conversa: 55% dos filmes brasileiros lançados no último ano não chegaram a mil espectadores. "Indústria sem público não existe", disse. Para ele, o reconhecimento internacional é real, mas convive com uma contradição que o mercado doméstico ainda não resolveu. "Isso aqui são exceções. Você está fazendo um filme para quem?"

Vera Fischer fez eco, com menos pessimismo e mais urgência. "A gente faz cinco filmes e eles fazem milhões por ano", disse, citando a indústria americana de cinema. "A gente não pode realmente levantar voo se a gente só faz poucos filmes por ano". Para ela, a atual janela de oportunidades não pode ser desperdiçada. "Quanto mais eu estiver dentro, eu quero estar. O Brasil só tá subindo", diz.

Para Suely Franco, que atravessou décadas de teatro, cinema e televisão brasileira, o saldo da noite era simples e inequívoco. "Isso dá uma relevada no nosso trabalho", disse, emocionada. "A alegria dos colegas, todo mundo junto. Isso é muito legal e aumenta nosso prestígio".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cinema

Globo de Ouro

estreia

conquistas

desafios
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DANÇA

Campeã brasileira de salsa, Patrícia Muniz ministra workshop exclusivo de dança em Belém 

A bailarina paulistana traz para a capital paraense sua experiência de 25 anos na arte do movimento com foco em técnicas de salsa e o charme da gafieira feminina

19.03.26 13h36

MÚSICA

Casa do Fauno recebe o duo A Fera para uma noite com grandes sucessos da sucessos da MPB

A apresentação explora as nuances do amor e da saudade em um formato voz e violão que busca aproximar o público da estética sonora e literária do duo

19.03.26 11h42

PARA TODA FAMÍLIA

Grupo Nosso Tom leva o projeto Pelas Ruas de Belém ao novo complexo do Porto Futuro II

O evento gratuito contará com a abertura do DJ Me Gusta e o projeto Balada Kids antes do show principal que celebra a trajetória do samba amazônico

19.03.26 10h53

Marvvila passa por cirurgia no ouvido após receber o diagnóstico de um tumor

Em uma bateria de exames realizados, foi identificado um tumor benigno que não apresenta maiores riscos à saúde da cantora

19.03.26 10h20

MAIS LIDAS EM CULTURA

polêmica

Padre comenta atitude de Milena no BBB 26 e gera debate nas redes

Declaração de Patrick Fernandes sobre episódio no reality repercute e recebe resposta da equipe da sister

18.03.26 20h44

'AMANDO!'

Juju do Pix coloca silicone após retirar óleo mineral do rosto; veja o antes e depois

Influenciadora passou por cirurgia em São Paulo e colocou próteses de 550 ml em cada mama quatro meses após procedimento facial

18.03.26 21h11

INDENIZAÇÃO

Expulso do BBB 26, Pedro processa emissora e pede R$ 4,2 milhões

Ex-participante alega danos morais e quebra de contrato após saída do reality

18.03.26 20h08

FAMÍLIA

Ferrugem surpreende ao responder o que faria se uma das filhas fosse LGBT

O cantor é Ferrugem é pai de Júlia, de 15 anos, Sofia, de 7 anos, e Aurora, de 5 anos

19.03.26 10h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda