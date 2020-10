Giulia Be passou a ser atacada nas redes socais

A cantora Giulia Be passou a ser atacada em suas redes socais, após o fim do noivado de Luan Santana e Jade Magalhães. Parceira musical de Luan com o sigle "Inesquecível", lançado no início do mês, Giulia resolveu aproveitar o engajamento em torno do assunto para postar um trecho do clipe com cenas românticas entre ela e Luan.

"Já joga o clip da música pra aproveitar o marketing kkk tá certíssima [sic]", brincou uma seguidora; "Acho que não é o momento né... gosto das músicas, mas usar este momento pra promover, fica difícil", criticou uma outra internauta.