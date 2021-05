Gil volta à igreja e diz que foi bem recebido

Gil do Vigor usou as redes sociais e contou que foi à igreja agradecer por tudo o que está acontecendo em sua vida, neste domingo (23). No feed do instagram ele escreveu: "Sou um filho de Deus, por ele estou aqui”, escreveu na legenda.

Nos stories, ele falou mais sobre a visita. "Amados, olha como estou bonito! Eu vim na igreja hoje me reconectar... independente de tudo, é importante tirar um momento da nossa vida para ter essa conexão com Deus. Fui muito bem recebido, estou muito feliz, agora vamos pra luta porque a luta não para não. Não percam o Fantástico hoje. Tem novidade", disse.