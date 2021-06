Gil do Vigor vibra após contato com Kat Graham, de 'The Vampire Diaries'

Alçado recentemente ao panteão das celebridades, o ex-BBB Gilberto Nogueira também teve seu dia de fã, com direito a sonho (quase) realizado. Ele usou sua conta do Twitter para mostrar o print de uma conversa com a atriz Kat Graham, em que interpretou a personagem Bonnie Bennett da série The Vampire Diaries. "Genteeeeeeeee a BONNIIIIIIII FALOU COMIGOOOIIII", comemorou.

Na conversa, Kat convida o economista a participar de um encontro online com fãs no próximo fim de semana e também o convidou a fazer parte de um projeto. "Eu adoraria que entrasse em contato com a minha equipe para bater um papo sobre um projeto em que estamos trabalhando e adoraríamos tê-lo a bordo com a gente", disse a atriz.

Gil, que diz quase não ter acreditado quando viu a mensagem, deixou uma resposta carinhosa para a atriz. "Oh, meu Deus. Eu amo você demais e sou um super fã seu", escreveu. E antecipou ao segudores que já estava conversando com ela no inbox. "Ela ta falando comigooooo", vibrou.

Kat interpretou Bonnie na série "Diários do Vampiro" entre os anos de 2009 e 2017. Além do seu trabalho como atriz, Kat também canta e dança profissionalmente