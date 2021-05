Gil do Vigor é o convidado do 'Papo de Segunda', no GNT

Fábio Porchat, Chico Bosco, João Vicente de Castro e Emicida vão receber ao vivo, Gil do Vigor, no "Papo de Segunda". O convidado, que terminou em quarto lugar no Big Brother Brasil 21, vai comentar no programa sobre sua trajetória no reality e sobre a alegria de encontrar a si mesmo, a conquista da liberdade na forma de se expressar e a afirmação da sua identidade. Na atração, eles vão debater ainda sobre a rejeição à diversidade e os desafios enfrentados pela minoria LGBTQIA+. O "Papo de Segunda" vai ao ar hoje, dia 17, às 22h30, no GNT.



Gil também ficou conhecido no BBB como "o rei da cachorrada", que representa a liberdade para falar o que pensa e declarar seus desejos sexuais. Para encerrar, os apresentadores e o convidado vão reagir a notícias inventadas com os bordões criativos de Gil, como "Tô indignado", "Isso aí é basculho", "Ai, Brasiil".