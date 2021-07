Gil do Vigor comemora passaporte com visto: "Eu estou todo 'nos inglês''.

Gil do Vigor conseguiu o passaporte carimbado e com visto. Nesta quinta-feira (1), ele comemorou nas redes: "Gente, peguei meu passaporte com visto dentro. Agora sim, já tinha o visto e agora tô com passaporte carimbado. E olha, vocês viram agora que eu sou todo americanizado, todo inglês?", disse.

O ex-BBB foi aprovado no doutorado enquanto estava no confinamento e agora se prepara para estudar fora do Brasil.

Gil se mudará para o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em setembro. Ele estudará na Universidade da Califórnia. "Deus me deu a honra de passar em três PhDs e eu pude escolher o topo da minha lista", disse em participação no programa "Mais Você".