Gigante dos fast foods volta com sanduiche de peixe, coloca batata rústica e parceria com o Duolingo

Para a alegria dos fãs, o McFish retorna ao cardápio do Méqui e traz companhias especiais - no cardápio e na campanha! A surpresa dessa temporada começa com a novidade das batatas rústicas, que chegam como acompanhamento do sanduíche de peixe e compondo o McFish & Chips. Além disso, o Méqui firmou parceria com a coruja mais famosa da internet, o Duo - mascote do Duolingo -, que tem como missão apresentar a novidade de forma divertida e ajudar os consumidores brasileiros a pedir a dupla.

Quem conhece o tradicional fish and chips já pegou a referência! A inspiração do McFish & Chips vem de terras britânicas, onde essa dupla - peixe empanado e batatas fritas - formam um verdadeiro clássico irresistível desde o século 19. A origem exata desse prato pode até gerar debate, mas uma coisa é certa: há mais de um século os ingleses celebram essa combinação, que se tornou um símbolo da gastronomia local, e agora chega nos restaurantes do Méqui em uma versão ainda mais especial com McFish.

Para anunciar a novidade, na noite de 23/02, o McDonald’stransformou o céu de São Paulo em um verdadeiro show de luzes. A ação, que contou com 300 drones voando simultaneamente, revelou o nome do McFish & Chips, chamando a atenção para a novidade que desembarca no Brasil.

"O McFish é um fenômeno do Méqui, com uma base de fãs superengajada que só cresce com o passar do tempo, e, por isso, mesmo depois de duas temporadas, a expectativa continua altíssima. Então, queríamos surpreender mais uma vez e nessa terceira temporada fizemos mais: trouxemos o McFish & Chips, uma versão inspirada em outro clássico que chegou diretamente de Londres. E o melhor, com a parceria do Duo, que agora estreia como influenciador e vai nos ajudar a apresentar o McFish & Chips pra galera", destaca Lariane Duarte, Gerente de Marketing do McDonald’s.

O McFish & Chips estará disponível, por tempo limitado, a partir desta terça-feira (25/2) em restaurantes da rede em todo o país. Além disso, a cada R$1 gasto, clientes Meu Méqui recebem 100 pontos para trocar por outros produtos no app.