Geisy Arruda relembra treta com Val Marchiori e constrangimento com Hebe Camargo

Em entrevista concedida esta semana ao jornal Extra, Geisy Arruda relembrou situações envolvendo duas mulheres famosas: Hebe Camargo e Val Marchiori.

A primeira se passou em 2009, quando, no auge da fama obtida após o episódio em que enfrentou as vaias de colegas de faculdade por ir a uma aula com um microvestido rosa, a loira posou nua pela primeira vez, para a revista Sexy. A edição concorreu com a da Playboy que trazia a apresentadora Fernanda Young na capa.

“Na época, a Hebe tinha falado muito mal de mim, me esculhambado porque foram perguntar a ela o que achava de mim na Sexy e da amiga dela, a Fernanda Young, na Playboy, no mesmo mês. Ela disse que eu era muito feia e que não estava no mesmo nível da Fernanda”, relembrou.

Mas a despeito do comentário nada simpático, Geisy fez questão de frisar que não guardou mágoa de Hebe Camargo. “Os repórteres, claro, vieram me perguntar porque queriam que eu metesse o pau na Hebe. E eu só falei: ‘Ela é a Hebe. Pode falar o que quiser’. Eu a respeitava demais e ela estava doente, eu não ia comprar essa briga”.

Já o caso envolvendo a socialite Val Marchiori não acabou tão elegantemente. Em 2016 as duas foram convidadas para cobrir o carnaval para o programa TV Fama, da RedeTV! E a convivência entre elas, segundo Geisy, foi bastante difícil: “Ela é o extremo oposto de mim. Na gravação, levou um garçom para servi-la com champanhe, segurando uma bandeja. Ela desdenhava muito de mim e isso me irritava", contou.

A musa justificou o ranço da colega de trabalho à época revelando que Val se comportava de forma arrogante e esnobe: "A gente vive em extremos no Brasil, gente muito rica e muito pobre. Aí, numa gravação, em que você está recebendo um valor simbólico, mas que é uma vitrine, chega uma loira com garçom segurando um espumante e desdenhando e humilhando todo mundo como se ela fosse Deus e você, ninguém. Não suporto pessoas como a Val”.

A modelo também falou dos ataques que sofre nas redes sociais por parte de haters, mas deixou claro que essas pessoas não vão impedi-la de postar suas fotos sensuais e falar de assuntos ousados: “O Brasil ainda é muito machista e pior, muitas mulheres são” .