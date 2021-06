Geisy Arruda provoca a imaginação dos fãs em post sensual

A modelo e escritora de contos eróticos Geisy Arruda não desiste de testar a resistência de seus fãs no quesito provocação. Nesta segunda-feira (31), ela surgiu vestida com lingerie vermelha em uma postagem do Instagram, plataforma que, segundo ela, lhe impõe rigorosa censura, obrigando-a, por assim dizer, a ser mais contida em suas publicações.

Quem não deve ter se contido foram os seguidores sempre ávidos de novos cliques sensuais nos quais a musa é líder absoluta.

O post foi também um aperitivo para o novo livro de contos eróticos que Geisy se prepara para lançar nas redes sociais. “O meu novo livro tem conto erótico de incesto entre mãe e filha, homem comendo b***** menstruada, sexo com 20 pessoas, traições, BDSM, podolatria, sexo a***, sexo no avião e dentro do táxi, sexo o*** no taxista gato e corrida de graça. Não esperem histórias da Peppa Pig, beleza?”, avisou a loira.

Na última sexta, a modelo deixou os fãs enlouquecidos com um vídeo em que aparece retirando as fitas adesivas usadas para bronzeamento artificial e mostrando as marquinhas.

“Tô babando de tanta vontade de tirar essa fita com a boca”, disse um admirador mais ousado. “Que peitos grandes, hein”, comentou outro. “Essa mulher é deliciosa demais”, disse um terceiro.