Geisy Arruda posta vídeo com rebolado para tirar o fôlego dos seguidores

A influencer Geisy Arruda vem fazendo uma contagem regressiva até seu aniversário, no próximo dia 5 de junho. Em suas redes sociais, a gata aparece mais sensual do que nunca, com lingeries provocantes, mostrando que está de parabéns.

Nesta terça-feira (1º), Geisy postou um vídeo provocante, onde aparece com uma peça íntima vermelha e transparente, que mostra quase tudo. A musa ainda deu uma rebolada para tirar o fôlego dos seguidores.

“As lendas nascem em junho!”, escreveu na legenda do post. Pelo visto, os seguidores concordam. Elogios como “linda”, “perfeição” e “maravilhosa” foram os mais comentados.