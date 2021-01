Geeks e cosplayers começam animando o ano em novo evento em Belém

Os geek e otakus começam o ano com um novo evento em Belém, o Amazon Geek Parque. O primeiro encontro dos amantes da cultura anime e geek ocorrerá hoje no Parque dos Igarapés, localizado no conjunto Satélite, a partir das 10h30. O espaço conhecido por vários shows e festas receberá pela primeira vez um evento nerd com torneio de games, concurso de cosplay, apresentação de grupos K-pop, arco e flecha, estandes de vendas e exposição de colecionáveis.

Segundo um dos organizadores do evento Ygor Sousa, tudo começou quando um pequeno grupo de cosplay foi ao Parque dos Igarapés e gostou muito do espaço. Por causa da animação dos cosplays, que são pessoas que se vestem como seus personagens favoritos de séries, filmes ou animes, Ygor teve a ideia de realizar um evento voltado para esse público em um espaço mais perto da natureza. “A ideia é sentir a energia do público vibrando nas disputas, torcendo pelos seus cosplays, mas nossa intenção é continuar avançando e tornar o Amazon Geek Parque um evento conhecido nacionalmente”, garantiu.

Como ainda estamos em meio a pandemia do novo coronavírus, o evento será limitado a 500 pessoas. Todos terão a temperatura aferida na entrada do Parque do Igarapés e obrigatoriamente usarão máscaras. Vários locais com álcool em gel estarão disponíveis gratuitamente para o público. Dentro do evento também haverá equipes responsáveis pela higienização dos controles, consoles e qualquer outro objeto de uso comum. O ingresso custará R$ 25 para o público em geral, crianças menores de 12 anos não pagam e cosplays tem redução no ingresso para R$ 10. Para competir nos torneios de games a inscrição será de R$ 5.

Cultura geek e nerd no meio da natureza

A expectativa para o primeiro evento geek e otaku (fãs de animes e mangás) após o início da pandemia do novo coronavírus é grande pela comunidade. O Amazon Geek Parque ocorrerá hoje das 10h30 às 17h, no Parque dos Igarapés, localizado no conjunto Satélite. O concurso de cosplays é uma das atividades mais aguardadas pelo fisioterapeuta Breno Pereira, que é um sósia do Capitão América. “É uma expectativa muito grande, porque passamos todo o ano de 2020 desde março até o final dele, sem qualquer evento geek oficial. As pessoas que gostam de estar nesse meio, de fazer cosplay, de colecionismo, de estar entre apreciadores de K-pop, videogames, quadrinhos e tudo mais realmente é como se fosse uma válvula de escape”, declarou.

Breno foi um dos fundadores da Liga Cosplay Pará, grupo de fãs que vestem trajes e imitam os trejeitos dos super-heróis e personagens de séries, filmes e games. Além de participar de eventos, antes da pandemia, o grupo também visitava hospitais, abrigos, creches e praças para levar alegria às pessoas que podem encontrar seus super-heróis e personagens favoritos em carne e osso. O fisioterapeuta é conhecido por muitos como Capitão América paraense.

Por ser da área da saúde, ele entende as preocupações de todo mundo e da importância de dar exemplo com as medidas de prevenção ao novo coronavírus. “Eu e a maioria dos meus amigos já tivemos Covid. Sabemos as dificuldades que é estar em isolamento, a preocupação com a saúde e tudo mais. A gente sabe que esta preocupação é ainda maior para as pessoas que ainda não pegaram”, complementou Breno.

Breno considera que a mudança para um espaço aberto e próximo a natureza é muito bom para mudar os eventos geeks agora e para o futuro. “O fato de estar em um lugar aberto é absolutamente propício. Por conta da pandemia, os lugares fechados são de maior propensão a disseminação do vírus, em se tratando de um lugar aberto traz mais segurança para a realização desse tipo de evento geek. Além de que é uma oportunidade pioneira em um ambiente próximo da natureza, já que sempre a gente está em prédios comerciais, shoppings e galpões. Estar ao lado da natureza é até um cenário bem melhor para mostrar nosso trabalho, fazer fotos e vídeos, e interagir com o público local. Essa mudança radical é bem interessante para a gente”, aponta Breno.

Além do concurso de cosplays, haverá o campeonato de games nas modalidades Street Fighter 5 e Mortal Kombat 11. “Todos com premiação em dinheiro e kits de apoiadores do evento”, destacou o organizador Ygor Sousa. As eliminatórias de games ocorrerão em períodos de uma hora com intervalo de 30 minutos. Durante esses intervalos haverá as apresentações de grupos de K-pop (pop coreano) e hip hop. A partir das 14h, a apresentação de cosplays. “A procura está sendo muito alta, tanto na disputa dos games, quanto no concurso cosplay”, completou Ygor.