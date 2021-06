Gata do Flamengo ainda comemora título rubro-negro no Campeonato Carioca

Gata do Flamengo, Cris Souza aproveitou o dia de sol e colocou o bumbum pra jogo enquanto se bronzeava na piscina. A loira ainda comemora o título rubro-negro no Campeonato Carioca.

“Nunca mais parei de comemorar a vitória do Flamengo! Estamos numa fase muito boa e tomara Deus que essa maré de sorte e de Gabigol não passe nunca. É uma delícia ostentar um título!”, disse a gata do time.

Cris, que já conhecida pelos jogadores e pela torcida do Rubro-Negro, revelou o desejo de continuar representando o time entre as torcedoras até a terceira idade e ainda comentou a vitória do time neste domingo sobre o Palmeiras.

“Quero entrar pelada no gramado, com 100 anos, levantando a taça de algum campeonato conquistado. O Flamengo é a minha maior paixão. Esses meninos jogam muito. Depois do 1 a 0 contra o Palmeiras, é vitória seguida de vitória. O Flamengo é uma seleção, não um time”, disse.