Gata da capa: Almind Palheta mostra a beleza natural na ilha de Mosqueiro

A jovem empresária Almind Palheta, de 32 anos, mostra a beleza no "Gata da Capa" desta semana. O ensaio foi realizado na ilha de Mosqueiro pelo olhar de Neto Soares com diferentes paisagens. Almind não é modelo, mas fala da importância desse tipo de trabalho para a autoestima da mulher.

"Eu sou casada há 10 anos, tenho uma filha de dois anos e conheço o trabalho do Neto há algum tempo. Eu já fiz alguns ensaios com ele, mas nada profissional, dessa vez ele me chamou e eu aceitei, pois é sempre prazeroso a gente poder exaltar a nossa beleza", destaca Almind.

A empresária ainda acrescenta que o projeto é importante tanto para exaltar a beleza da mulher, mas também proporcionar o sentimento de autoestima e confiança, pois ela destaca que independente de como a mulher esteja se sentindo, depois que o trabalho fica pronto é prazeroso. "É um efeito muito interessante que isso nos proporciona, pois conseguimos enxergar o nosso potencial por meio dessa beleza externa e, dessa forma, ficamos ainda mais fortes para enfrentar os desafios", pontua Almind.

O ensaio foi realizado em diferentes paisagens da ilha de Mosqueiro. O fotógrafo Neto Soares escolheu entre praia, um chalé e uma área de mata. "Queríamos um ensaio bem focado na beleza da modelo. Tivemos nus bem sutis e muita sensualidade, optamos pela variação de cenários dentro do mesmo contexto. A maquiagem foi bem sutil para só valorizar o que a Almind tem de mais bonito", explica Neto Soares.

Gata da Capa - Almind Palheta Foto: Neto Soares/Divulgação Foto: Neto Soares/Divulgação Foto: Neto Soares/Divulgação Foto: Neto Soares/Divulgação Foto: Neto Soares/Divulgação Foto: Neto Soares/Divulgação Foto: Neto Soares/Divulgação Foto: Neto Soares/Divulgação

Sobre a questão do nu, Almind disse que não teve nenhum problema, uma vez que a equipe foi profissional e se sentiu bem para realizar o trabalho. "Como já disse, me sinto muito segura com o trabalho do Neto, por isso, não tive esse tipo de problema”, diz Almind.

A gata da capa desta semana disse que já viu o resultado do trabalho, mas está ansiosa em ver suas fotos nas páginas do jornal. "Eu estou muito feliz e ansiosa, eu já até postei um spoiler nas minhas redes sociais. Foi muito incrível participar desse projeto", completa Almind.

O projeto Gata da Capa sai quinzenalmente no jornal Amazônia. Com curadoria de Neto Soares e Rayana Corrêa, é um projeto que promove a beleza da mulher e o Pará. Os ensaios são realizados em pontos turísticos paraenses. O espaço está aberto para leitoras e internautas que desejam participar do Gata da Capa como protagonista de um ensaio sensual. A interessada terá que seguir os @ de Neto Soares, Rayana Correa, Amazônia e O Liberal; postar uma foto preferida e marcar esses perfis. Os curadores vão entrar em contato com a selecionada.