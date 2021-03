Galeria é aberta com exposição especial sobre mulheres

Tornou-se comum no mundo as galerias de arte agregarem outros negócios como bares, lanchonetes e restaurantes, mas em Belém pela primeira vez uma galeria de arte surge atrelada a um salão de beleza.

O novo espaço chamado "Na Tua Arte" surge em um salão de beleza na Avenida Brás de Aguiar com o intuito de oferecer mais um espaço artístico para Belém com obras de artistas consagrados e novas promessas do mundo da arte.

A galeria foi inaugurada no Dia da Mulher, dia 8 de março, com obras de Elieni Tenório, Nina Matos, Jair Júnior, Carla Antunes, Glauce Santos e Petchó Silveira.

A mostra “Mulher seja o que você quiser” estreou com um convite à reflexão sobre o existir da mulher e as múltiplas expressões femininas na sociedade, com um contraponto político e poético. Estão no total 24 obras neste primeiro momento.

A exposição terá duração de três meses. O planejamento do espaço é que sempre participem cinco artistas, sendo quatro renomados e um emergente.

“Natu é um salão de beleza meu e da minha mãe. Ela, por ser professora, sempre quis juntar a arte com o salão. A princípio a gente pensava em algo para agregar ao salão, vimos o mercado e um nicho. Aqui na região Norte e no Pará tem muitos artistas que têm dificuldade para expor suas obras, porque não tem muitos espaços. Conversamos com a Vânia Leal que é curadora e surgiu no projeto Na Tua Arte”, conta um dos sócios do salão Arthur Bouth.

Como o salão está trabalhando somente com agendamento, as visitas na galeria estão abertas ao público entre às 9h e 20h, de terça-feira a sábado. Quem se interessar pelas obras expostas ainda poderá adquiri-las na galeria. O comprador terá acesso à obra após o término da exposição. O espaço Na Tua Arte funciona na avenida Brás de Aguiar, Nº 440, entre as travessas Rui Barbosa e Benjamin Constant, em frente ao Small Shopping.

Os Artistas

Os seis artistas presentes na exposição tem cada um uma forma de se comunicar. Ao longo da trajetória artística, a paraense Elieni Tenório desenvolve pesquisas na utilização de diversas técnicas e suportes, com a intenção de ampliar a visão plástica na representação do universo feminino. Pintura, desenho e, especialmente, gravuras, são as técnicas inseridas no trabalho da artista. Elieni diz que através de seus trabalhos, fala sobre ela e todas as mulheres.

Já Nina Matos é outra artista paraense renomada no Brasil. Ela é conhecida por construir trabalhos a partir de apropriações e ressignificações. As obras da paraense mergulham no universo do retrato, passeando pelo registro de familiares e de anônimos, em épocas e contextos distintos.

Jair Júnior se inspira em mulheres icônicas representativas nas liberdades de escolhas e conquistas. O artista traz para a arte a estética da existência, o respeito e igualdade constituídos na vida pelas mulheres que o criaram.

Por sua vez, Glauce Santos retrata nos processos artísticos as simbologias do sagrado, as mitologias, uma reverência ao orixá Iemanjá, das águas na diáspora brasileira, rio e mar.

A amapaense Carla Antunes reúne em seus trabalhos várias camadas que ocupa em sua existência como mulher. O lugar que a artista ocupa, o ser e estar no mundo em sociedade, vindo desde a questão da violência, da força ancestral, passagem internas perceptível nas colagens mais fragmentadas, com informações relacionadas às subjetividades.

Petchó, criado na periferia de Belém como artista preto, retrata rostos de mulheres marcadas e, às vezes, até numeradas, para falar de questões de violência e preconceito que permeiam a sociedade. O artista enfatiza a responsabilidade social e política na arte.