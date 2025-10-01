Capa Jornal Amazônia
Galera Record anuncia lançamento simultâneo de novo livro de Colleen Hoover

Estadão Conteúdo

A editora Galera Record anunciou nessa terça-feira, 30, a data de lançamento no Brasil de Mulher em Queda, novo livro da autora Colleen Hoover. A obra é descrita como "um suspense cheio de reviravoltas" e a edição em português terá lançamento simultâneo com a original em inglês, em 13 de janeiro de 2026.

O livro já está em pré-venda e trata-se do mais recente trabalho da autora conhecida por sucessos como a duologia É Assim que Acaba e o suspense psicológico Verity, transformado em filme, ainda inédito, com Dakota Johnson e Anne Hathaway. Dona de 24 romances e novelas já publicados, a escritora é considerada um dos maiores fenômenos da literatura da atualidade, tendo vendido mais de 30 milhões de exemplares no mundo, sendo 6 milhões somente no Brasil.

Mulher em Queda conta a história de Petra Rose, uma autora aclamada que entra em crise após a reação devastadora do público à adaptação de uma de suas obras. Sem credibilidade e criatividade, ela se transforma em alvo do ódio das redes sociais e sua carreira fica cada vez mais próxima do fim.

Desesperada para se reerguer, Petra então decide se isolar em uma cabana para concluir o suspense que pode reerguer sua carreira. Mas quando um detetive misterioso surge com notícias perturbadoras, as linhas entre ficção e realidade começam a se dissipar e Petra precisa descobrir o que é real e o que é invenção.

Quando anunciou a obra, Hoover a descreveu como seu trabalho "mais sombrio" até agora. "Alguns de vocês talvez reconheçam os temas dessa obra. Ele foi publicado antes em uma antologia beneficente como um conto chamado Saint. Sempre quis transformar esse conto em um livro, então o desconstruí, reescrevi, adicionei personagens e novas reviravoltas, e o transformei em um livro totalmente novo", explicou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

