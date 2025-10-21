Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Gaby Spanic se pronuncia após tapa em Tàmires e expulsão de 'A Fazenda'

Estadão Conteúdo

Gaby Spanic se pronunciou pela primeira vez após a expulsão de A Fazenda 17, durante o Hoje em Dia desta terça-feira, 21. Convidada pelo programa para contar o objetivo da desistência por meio de um "protesto", ela explicou os motivos que a levaram a bater em Tàmires Assîs para que saísse propositalmente.

"Não aguentava mais tanta violência, uma energia pesada. Aguentei muitas agressões verbais ... Era muito bullying com minha maneira de falar português", começou ela.

"Também não gostava da maneira que tratavam Tàmires, porque desde o primeiro dia cuspiram em sua cara, jogaram garrafa de água."

A atriz mexicana revelou que a decisão de sua saída foi tomada após ela ter presenciado muitas violências e embates contra as mulheres do reality. "O tapa foi proposital, pois era a única maneira de sair pela minha saúde mental. Eu não aguentava mais violência ... Eu provoquei minha expulsão porque queria evitar um confronto com várias mulheres de maneira violenta", afirmou.

Sobre Fernando Sampaio, participante cujo comportamento ela criticou por este mesmo motivo, disse: "Fernando também era muito violento verbalmente. Quando um homem maltrata uma mulher, você sente medo, sente que essa pessoa pode maltratar você."

"Nenhuma mulher pode permitir violência. Eu penso que já basta, sofri muita violência em minha vida. Temos que fazer alguma coisa. Por isso quando via uma mulher chorando na Fazenda, mesmo que não gostasse dela, eu a abraçava", completou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

A FAZENDA

GABY SPANIC

EXPULSÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

IGURARIA 🍴

VÍDEO: Influenciadora paraense viraliza ao ensinar preparo de mucura assada com açaí

Lia Mendonça explicou no post que consumo do animal faz parte da subsistência de comunidades ribeirinhas

20.10.25 21h47

EXPECTATIVA

Joélly de ‘Três Graças’: vídeo de Alana Cabral recebendo notícia da aprovação do papel viraliza

Atriz publicou o vídeo em julho mostrando os bastidores do segundo teste para interpretar a personagem

20.10.25 21h19

EDUCAÇÃO

Gil do Vigor celebra o sucesso da 3ª edição do 'Aulão do Vigor' e missão de transformar vidas

O intensivão gratuito mobilizou 600 estudantes em Olinda em preparação para o ENEM

20.10.25 17h17

CINEMA

Cinemateca Brasileira exibe gratuitamente 20 filmes em Belém em Mostra Resistências Cinematográficas

São curta e longa-metragem que abordam direta e indiretamente os períodos de repressão tão recorrentes na história do país

20.10.25 16h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

'A FAZENDA 17'

Volume nos shorts de Shia vira assunto na web após ele treinar com Michelle em 'A Fazenda'

No domingo (19), os dois revelaram para os colegas de confinamento que estão vivendo um romance dentro do programa

20.10.25 18h21

SORTEIO

Grupo Liberal sorteará 200 ingressos para Global Citizen Festival: Amazônia

Parceria com o festival internacional prevê distribuição nas plataformas digitais e canais do Grupo

20.10.25 21h11

FESTIVAL

O que é o Global Citizen? Entenda como funciona o festival que será realizado em Belém

Festival Global Citizen: Amazônia será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

21.10.25 8h00

EVENTO NA AMAZÔNIA

Global Citizen Festival: veja as atrações, onde assistir e como garantir ingressos gratuitos

O evento, que antecede a COP 30, será realizado no Mangueirão, em Belém, e contará com shows de Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil e Chris Martin, do Coldplay; saiba tudo

15.10.25 19h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda