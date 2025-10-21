Gaby Spanic se pronuncia após tapa em Tàmires e expulsão de 'A Fazenda'

Gaby Spanic se pronunciou pela primeira vez após a expulsão de A Fazenda 17, durante o Hoje em Dia desta terça-feira, 21. Convidada pelo programa para contar o objetivo da desistência por meio de um "protesto", ela explicou os motivos que a levaram a bater em Tàmires Assîs para que saísse propositalmente.

"Não aguentava mais tanta violência, uma energia pesada. Aguentei muitas agressões verbais ... Era muito bullying com minha maneira de falar português", começou ela.

"Também não gostava da maneira que tratavam Tàmires, porque desde o primeiro dia cuspiram em sua cara, jogaram garrafa de água."

A atriz mexicana revelou que a decisão de sua saída foi tomada após ela ter presenciado muitas violências e embates contra as mulheres do reality. "O tapa foi proposital, pois era a única maneira de sair pela minha saúde mental. Eu não aguentava mais violência ... Eu provoquei minha expulsão porque queria evitar um confronto com várias mulheres de maneira violenta", afirmou.

Sobre Fernando Sampaio, participante cujo comportamento ela criticou por este mesmo motivo, disse: "Fernando também era muito violento verbalmente. Quando um homem maltrata uma mulher, você sente medo, sente que essa pessoa pode maltratar você."

"Nenhuma mulher pode permitir violência. Eu penso que já basta, sofri muita violência em minha vida. Temos que fazer alguma coisa. Por isso quando via uma mulher chorando na Fazenda, mesmo que não gostasse dela, eu a abraçava", completou.