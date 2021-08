Gaby Amarantos vai estrear como atriz na Globo

A paraense Gaby Amarantos não vai sair da tela da Globo tão cedo. No ar todos os domingos como jurada do The Voice Kids, a cantora de 43 anos se prepara para fazer seu primeiro trabalho como atriz no canal carioca. Ela foi escalada para Além da Ilusão, substituta de Nos Tempos do Imperador na faixa das 18h.

Segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, em sua coluna no impresso O Globo, Gaby dará vida a uma faxineira que sonha em se tornar uma cantora de sucesso nas rádios brasileiras. Inicialmente, o papel seria interpretado por Helga Nemetik, que deixou o elenco para atuar na trama antecessora.

Vale destacar que não é a primeira vez que a estrela paraense tem seu nome vinculado a uma novela da Globo. Em 2012, Gaby Amarantos estourou nas paradas de sucesso ao ter seu tema 'Ex My Love' escalado para embalar a abertura de Cheias de Charme, grande sucesso do plim-plim às sete da noite.

Ontem a cantora soltou uma prévia das fotos do seu novo videoclipe em parceria com o cantor Liniker.

Além da Ilusão marcará a estreia de Larissa Manoela como protagonista. Ela interpretará duas irmãs por quem se apaixona, em momentos diferentes, o galã vivido por Rafael Vitti. Nomes como Alexandra Richter, Paulo Betti, Danilo Mesquita e Paloma Duarte também são confirmados.