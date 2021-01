Gaby Amarantos exibe corpão em Alter do Chão: ‘Anaconda de igarapé’

De férias em Alter do Chão, distrito de Santarém, no oeste do Pará, Gaby Amarantos publicou duas fotos em seu perfil na tarde dessa quarta-feira (6), exibindo as suas curvas em meio à natureza.

A cantora paraense, que é defensora do fim da pressão estética sobre as mulheres, posou vestindo somente um biquíni com tom terrosos. Na legenda, a beldade brincou: "Anaconda de Igarapé", escreveu.