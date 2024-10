Gaby Amarantos é escolhida como anfitriã de 'Casa no meio do Círio'; entenda

Um espaço exclusivo, montado no meio do percurso do Círio de Nazaré, terá a cantora paraense Gaby Amarantos como anfitriã. A artista virou embaixadora da Casa Primor, que este ano celebra a cultura e os sabores locais que unem as famílias paraenses nesse período do ano. A casa é um espaço exclusivo que trará experiências gastronômicas e culturais durante o evento, incluindo receitas tradicionais paraenses preparadas com a margarina Primor.

Além de oferecer a presença da cantora no evento, a Primor está levando experiências com a nova identidade da marca, e uma embalagem comemorativa que homenageia o Círio de Nazaré, a Casa Primor celebrará os sabores que há gerações fazem parte do cotidiano das famílias nortistas. O espaço contará com a participação de artistas e influenciadores locais, e apresentará um cardápio especial com receitas tradicionais paraenses, utilizando como ingrediente principal a margarina Primor.

"Tudo que eu faço é com Primor", música lançada por Gaby e Lucy Alves, ecoa os sabores e tradições da região Norte, conectando a marca com o público feminino local. O espaço também servirá pratos típicos como pato no tucupi e maniçoba, destacando a rica culinária do Pará em um dos momentos mais significativos do ano.

Gaby Amarantos é uma das vozes mais marcantes e autênticas de Belém, conhecida por sua energia contagiante e por representar com orgulho a cultura paraense. Sua presença na música e no cenário cultural fortalece as tradições locais e inspira gerações, especialmente ao elevar o ritmo do tecnobrega a um patamar nacional e internacional. Essa conexão com suas raízes fazem de Gaby uma figura perfeita para a marca Primor, que valoriza a essência regional e a culinária típica do Pará. A parceria entre Gaby e Primor celebra essa representatividade e reforça a importância de manter vivas as tradições culturais e gastronômicas durante as manifestações no Círio de Nazaré.