Gabriela Spanic, atriz de ‘ A Ursupadora’, acusa ator mexicano de abuso sexual

Gabriela Spanic, 49, conhecida por interpretar as irmãs Paulina e Paola na novela mexicana ‘A Usurpadora’, relatou ter sido vítima de abuso sexual do ator e cantor mexicano Pablo Montero durante sua participação no reality show ‘La Casa de los Famosos’.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo de sua participação no programa ‘Secretos de Villanas’, onde acusa o ator de abuso. “Lá dentro eu sofri um crime. Quando é crime, não tem carta de confidencialidade que seja válida, então pode ser contabilizado. Abuso sexual. Foi alguém que eu estimo muito e conheço há anos, e eu não tenho escrúpulos em dizê-lo, Pablo Montero”, descreveu ela.

Ainda na gravação, Gabriela detalha o ocorrido, deixando as outras participantes chocadas. “Ele abriu a sala de fumantes para mim e de repente eu o vi assim (cara de surpresa olhando para cima) eu estava fumando meu cigarro, ele tirou de mim, caiu nos meus seios, ele começou a agarrar meus seios, ele me agarrou pelo braço, ele queria me beijar à força…Eu gritava: 'Tirem-me daqui!'”, disse.

Fãs e seguidores da artista a elogiaram pela coragem e reforçaram o apoio e carinho diante da situação. “Mais uma vez você mostrando sua força e não se calando, você é uma grande mulher, Gaby”, disse uma fã brasileira. “Não está sozinha, Gaby! Estaremos aqui para lhe dar o apoio que precisa”, afirmou outra.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)