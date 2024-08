Gabriel Godoy, galã de 'Família é tudo', expõe mensagens picantes que recebe nas redes sociais

Chicão (Gabriel Godoy) e Andrômeda (Ramille) parecem ter nascido um para o outro na novela "Família é Tudo". Mas, além da química entre os personagens, as cenas em que Gabriel aparece sem roupa têm chamado muita atenção. Nas redes sociais, há uma enxurrada de comentários "picantes" elogiando a forma física do galã de 40 anos.

Em entrevista à revista Extra, Gabriel falou sobre os comentários que recebe. "Os comentários são engraçados. Para esse personagem, me propus um desafio. Sempre me chamam para fazer comédia. Dessa vez, tentei deixar mais galã. Espero que me enxerguem para outros tipos de personagens. Estou tendo um retorno diferente pela primeira vez na TV aberta. Me divirto com as cantadas. Algumas são mais sutis, mas em outras eu penso 'wow'", relatou o ator, que também já esteve em "Haja Coração" (2016) e "Verão 90" (2019).

Apesar de arrancar suspiros na web, o coração de Gabriel está comprometido. Ele namora a atriz Raissa Xavier há mais de um ano. A própria namorada se diverte com os comentários ousados que o ator recebe e está sempre atenta às cantadas.

"Ela que faz o filtro. Raissa até fez um vídeo com os posts que encontrou. Alguns comentários passam dos limites. Mas não recebo nudes. Tem baixaria, mensagens de cunho sexual. Coisas engraçadas do tipo: 'é só ver o Gabriel Godoy na novela que meu chão começa a ficar encharcado' (risos). Mas faz parte do jogo", minimiza ele, garantindo que a namorada não tem ciúmes.

"Ela leva super de boa. É a maturidade de entender que trabalho em um produto potente, com grande alcance. Raissa também é atriz, então ela entende tudo isso. Dou toda confiança para ela se sentir à vontade com tudo."

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)