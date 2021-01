Gabi Brandt entra em trabalho de parto e vai para a maternidade ter Henri, segundo filho com Saulo

Gabi Brandt está a caminho da maternidade para dar à luz o seu segundo filho, Henri, fruto do casamento com Saulo Pôncio. O casal já são pais de Davi, de 1 ano e 6 meses. A ansiedade dos pombinhos foi compartilhada em seus perfis do Instagram, na tarde desta sexta-feira (22).

"Felicidade de quem tá indo parir!!!! Oh glória!!!!! Vem, filho", postou a influencer, dentro do carro a caminho da maternidade.

Internautas já especulavam o nascimento do segundo do bebê do casal, porque minutos antes, Saulo postou uma foto deitado ao lado de Gabi, com o barrigão de 9 meses à mostra.

"Refazendo essa foto linda pra me despedir desse barrigaummmm. Vamos láaaaa", escreveu.

"Tudo pronto para receber meu amor", escreveu a influenciadora, mostrando o quartinho do caçula, nos stories do Instagram.

"A perfeição do quarto, gente. Estou emocionada. Ficou pronto nos 45 do segundo tempo. Ficou incrível, do jeitinho que eu tinha imaginado", disse Gabi.