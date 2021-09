Gaab, filho de Rodriguinho, passou por situação de desespero em Belém

O filho do pagodeiro Rodriguinho, Gaab, chegou em Belém na última sexta-feira (17) para fazer algumas apresentações e no primeiro dia se deparou com uma situação de violência. Ele se apresentava na boate Ibiza, na Avenida Mário Covas, quando teve o show cancelado após disparos de arma de fogo, na madrugada de sábado (19).

Alguns vídeos circularam pelas redes sociais e um deles mostra o momento do som dos disparos e a saída do músico do palco.

Durante a ação, um homem ficou levemente ferido. O artista chegou a se pronunciar nas redes sociais sobre o acontecimento.