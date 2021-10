Fundador da banda Legião Urbana lança livro para marcar os 25 anos sem Renato Russo

O músico Eduardo Paraná (Kadu Lambach), guitarrista de quando foi criada a Legião Urbana, realiza segunda (11) a live de lançamento do livro "Música Urbana: o início de uma legião", que conta sua história na banda. A história, que poucos conhecem, trará à tona a trajetória do Paraná, o apelido que Renato Russo deu ao músico paranaense, no fim da década de 70. O livro é de autoria do jornalista André Molina.

A obra será lançada na live-show transmitida diretamente do palco do Hard Rock Cafe em Curitiba, via YouTube, Facebook e Instagram @kadulambachoficial, chegou a ser lançada de maneira pirata, em poucos exemplares, por outra editora, sem a autorização do autor. Após longa briga na justiça, a obra completa, enfim, será lançada na data que marca os 25 anos que o Brasil perdeu Renato Russo, líder da Legião Urbana. A live será transmitida a partir das 19h30 e contará com a presença da irmã do Renato Russo, Carmem Manfredini, que também foi a responsável pelo prefácio do livro.

Segundo Kadu a sensação é de realização pessoal. “Entrei na banda com apenas 16 anos, em 1982. Tive a oportunidade de ficar tocando com a Legião Urbana apenas um ano, quando o Renato me chamou para montar uma banda, que até então não tinha um nome definido. Foi um momento de muita produção musical porque o Renato era uma pessoa sistemática e já tinha uma visão profissional de música vasta. Então depois de tanto tempo é uma sensação de realização profissional. Pude me tornar músico, fazer universidade, tocar com grandes músicos brasileiros, inclusive com o Ney Conceição, bastante conhecido em Belém do Pará”, explicou.

Kadu ressalta ainda que o livro é um apanhado dos seus 40 anos de carreira. “Através da minha profissão tive a oportunidade de conhecer geograficamente o nosso país e esse livro fecha um ciclo importante, pois falo sobre os primórdios da Legião Urbana, período muito importante principalmente do Renato. Todo dia 11 de outubro, eu promovo uma homenagem para ele, então será uma honra fazer esse lançamento nesta data”, concluiu.

Além de contar, sob a ótica do jovem adolescente, que se mudou para Brasília e fez parte de um dos momentos mais históricos da música brasileira, o livro traz documentos com textos inéditos de Renato Russo, que foram guardados há mais de 30 anos. Os relatos descritos de forma detalhada, retratam a fundação da mitológica banda e o período anterior a gravação do primeiro álbum do Legião Urbana. Entre os materiais inéditos divulgados no livro, estão o primeiro texto de divulgação da banda, escrito por Renato Russo, no início da década de 80, e rascunhos do que seria a primeira música da Legião Urbana, que não chegou a ser concluída.

Agende-se:

Lançamento do livro “Música Urbana: o início de uma legião. A origem com Eduardo Paraná (Kadu Lambach)”

Data: 11/10

Hora: 19h30