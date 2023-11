Fundação Carlos Gomes e Instituto apresentam programação especial de Natal com entrada gratuita

A Fundação Carlos Gomes e o Instituto Carlos Gomes irão realizar o Festival de Natal 2023, com a participação dos grupos, que são vinculados à coordenação dos projetos de pesquisa e extensão da instituição. O objetivo do projeto é dar início na temporada natalina. A programação gratuita será realizada, na sexta-feira, 1, a partir das 17h, na Sala Ettore Bósio da sede do Instituto Estadual Carlos Gomes. O público poderá conferir o talento musical dos professores e alunos da instituição, que irão oferecer um repertório repleto de músicas clássicas e natalinas.

Vale destacar, que o Festival de Natal contará ainda com a participação do Coral de Trompetes do IECG, Coral de Trombones do IECG, Ensemble de Clarinetes do Pará, Flautas Doces da Amazônia, Coral de Flautas Transversais do IECG, Coro Eliette Tavares, Grupo Vocal de Servidores e Professores do IECG, Coral Itacy Silva e Carimbó Galo Duro.

Dentre os destaques da programação especial, está o Grupo Carimbó Galo Duro, que foi fundado neste ano com o objetivo de vivenciar o ritmo genuinamente paraense por meio de leituras e pesquisas de mestres e mestras que mantém a tradição musical relacionada às raízes amazônicas. No Festival, o grupo tocará as próprias músicas: “My name is Gomes”, "Baque de Carimbó”, além da nova canção “Tenha pena do penoso”, que foi criada com uma temática natalina regional.

Outro destaque é o Grupo Flautas Doces da Amazônia, que apresentará um concerto no estilo barroco, com a sonoridade e harmonia relacionada ao toque dos seis diferentes tipos de flautas. O grupo, composto por alunos de todos os níveis de ensino da instituição, apresentará músicas natalinas em formato de pot-pourri, que incluem as músicas “Noite Feliz” e “Pinheirinhos”, além do solo com a participação do aluno do primeiro ano do básico do Instituto Estadual Carlos Gomes, João Fitel.

Fundação Carlos Gomes e Instituto Carlos Gomes

A Fundação Carlos Gomes tem como objetivo difundir a formação musical no Estado do Pará, desenvolvendo atividades na área de ensino, extensão e pesquisa. O Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG), também conhecido como Conservatório Carlos Gomes (CCG), é um conservatório e escola de música pública do estado, fundado em 1895 e administrado pela Fundação Carlos Gomes.

Agende-se

Festival de Natal do IECG – Recital dos projetos de pesquisa e extensão

Data: 01/12/2023

Horário: 17h

Local: Sala Ettore Bósio (Instituto Estadual Carlos Gomes)

Entrada franca