Fotógrafo Thiago Bernardes registra suas vistas morando em veleiro em alto-mar

Já imaginou viajar dentro de um veleiro por todo o litoral brasileiro e fotografar toda a sua jornada? As paisagens, os desafios, as pessoas novas… essa é a vida de Thiago Bernardes, durante o projeto “Mar em Foto”, desenvolvido há três anos por ele. O baiano que resolveu mudar de vida e morar em alto-mar conversou com a redação do Grupo Liberal para falar sobre essa curiosa e aventureira jornada.

Saindo de Ilhabela, litoral norte de São Paulo, o fotógrafo viaja em um barco a vela de 25 pés por toda a costa brasileira, parando em cidades estratégicas para fazer os devidos abastecimentos e seguir viagem. A ideia surgiu para juntar suas duas maiores paixões: a fotografia e o mar.

Formado em jornalismo, Thiago já fotografou para agências renomadas e cobriu grandes eventos, como Copas do Mundo, Carnaval do Rio de Janeiro e Assembleias da ONU. Porém, pela “conexão com o mundo externo”, decidiu dar início ao projeto pensado há muito tempo: “Sou nascido e criado em Salvador, tinha uma experiência muito pequena com barcos, mas sempre tive uma conexão grande com o mar. Quando decidi vir para o mar, pensei primeiro em ter uma casa de praia, mas sempre tive o sonho de criança de ter um barco, então comprei um barco para ser a minha casa de praia”, conta: “(com o tempo) fui me adequando, estudando, entendendo e vendo exemplos de outras pessoas que têm uma vida parecida”.

Thiago Bernardes conta que seu principal objetivo é ouvir histórias ligadas às águas(Foto: Thiago Bernardes)

Após cinco anos com o veleiro e dois anos morando nele, Thiago iniciou o projeto “Mar em Foto” para conhecer e registrar os “paraísos” do litoral brasileiro: sua ideiaé sair do litoral sudeste (Ilhabela/SP, Paraty/RJ, Búzios/RJ, base do itinerário de Thiago) e subir para o nordeste, terminando a primeira fase do projeto em Salvador, minha terra natal, o que é seu grande desejo. “De lá, sigo para a fase 2 do projeto, que é subir de Salvador até Recife e fazendo a mais tradicional regata do Brasil, Recife-Noronha, e de Noronha sigo para a Paraíba, São Luis, até chegar em vocês, no Norte do Brasil, subindo o Rio para conhecer a Amazônia”, falou, expressando o seu desejo em conhecer Belém e a Floresta Amazônica.

Dentro do “Mar em Foto”, outros dois projetos são desenvolvidos pelo artista: o “Janelas do mar”, que comercializa os registros de Thiago em forma de quadro; e o “Histórias do mar”, que faz entrevistas com pessoas que ele encontra durante a expedição. Segundo Thiago, esse é um dos principais objetivos do projeto ao chegar em terras paraenses: “quero contar essas histórias - dos navegantes, das comunidades, do rio”, afirma, lembrando de histórias que já ouviu durante as viagens: “são histórias que às vezes nem acredito que estou ouvindo, e todas falam de uma coisa em comum: sonhos, que é o que estou vivendo agora”.

Para acompanhar a expedição de Thiago, basta seguir o Instagram @maremfoto. Mas não espere que ele vá divulgar o próximo destino: “Quem decide para onde vamos são os ventos do mar. Em abril, junho, julho, que são as épocas das frentes frias, nós conseguimos seguir viagem”.