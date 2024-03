Foto de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira vira meme: 'Nem ele acredita'

As tão aguardadas férias de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira nas Maldivas chegaram ao fim, mas os registros continuam a encantar os seguidores as redes sociais. A atriz presenteou os fãs no último sábado (2) com uma nova série de fotos ao lado do amado, algumas delas reveladoras, incluindo uma em que aparece desinibida sem a parte de cima do biquíni. Os olhares apaixonados do cantor não passaram despercebidos, inspirando comentários, como o que circula na web com a legenda: "eu acho que às vezes nem ele acredita".

VEJA MAIS

A simpatia do casal se fez presente durante suas merecidas férias, após uma temporada intensa no Carnaval. Paolla brilhou como rainha de bateria da Grande Rio, destacando-se como uma das principais estrelas do evento. Juntos, eles compartilharam diversos momentos, desde relaxantes passeios de barco até descontraídos cafés da manhã à beira da piscina, além de aventuras de pedaladas.

Os seguidores não param de suspirar: "Imagina um filho desse casal?", "Que energia", "Diogo Nogueira venceu, ele sabe que venceu". Outros destacaram a química do casal, brincando com a ideia de que eles possuem "química, física e matemática". Até mesmo personalidades como Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira, não resistiram a comentar: "Nossa gente... que isso?", acompanhado de um emoji de coração. E Mumuzinho, conhecido como o cupido do casal, não pôde deixar de expressar seu apreço com um simples "lindos".