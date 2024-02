Paolla Oliveira faz 'cara feia' ao ver Diogo com bailarinas; assista

A musa do carnaval da Grande Rio, Paolla Oliveira, apareceu em um vídeo que divertiu os fãs na noite dessa sexta-feira (09). Durante um show do namorado, Diogo Nogueira, no Rio de Janeiro, a atriz teve uma reação engraçada ao ver o amado cercado de bailarinas em uma das coreografias da apresentação. A atriz fez uma “cara feia” ao ver Diogo no palco.

Assista:

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais e internautas comentaram a reação de Paolla. “Imagina Paolla Oliveira ter ciúme de você?”, escreveu um fã. “Quando ela tiver desfilando na avenida ele vai fazer um vídeo igual”, brincou outra.