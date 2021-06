Forrónindeua tem edição virtual com sete dias de quadra junina

A tradição junina não vai deixar a quadra vazia este ano em Ananindeua. O tradicional Forrónindeua, que há 25 anos leva boa música, alegria e muita diversão às famílias do município, mantém a quadra junina este ano, mas no estilo já marcado pela pandemia. Com um novo formato, exclusivamente on-line, planejado pela Prefeitura de Ananindeua e a Secretaria de Cultura (Secult), a população poderá assistir e festejar com o evento diretamente de casa.

O Forrónindeua começa a programação nesta terça, 22, e segue até o próximo domingo, 27. As apresentações começam sempre às 19h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Ananindeua.

A programação traz tudo o que marca as festas juninas, que pelo segundo ano ficaram suspensas por conta da pandemia. Nas transmissões, o público vai acompanhar o festival de quadrilhas adulto e mirim, apresentações de misses, shows musicais com bandas e muito mais. Seguindo os protocolos de segurança, os brincantes que participam da transmissão devem se apresentar usando máscaras.

Nesta terça, a programação já conta com uma série de atrações. O público de casa vai acompanhar apresentações do Arraial do Labioso, Quadrilha Mirim Esquadrão Junino, Quadrilha Flor do Ananim, Quadrilha Flor de Liz, Quadrilha Forró Sanfonado, Grupo Estrela do Norte (Carimbó), Cleuma Rodrigues e Grupo Carimā e Cabra no Forró.

O evento terá ainda um concurso. As “Dez Melhores Quadrilhas Juninas” serão premiadas com troféus e prêmios em dinheiro. As apresentações serão avaliadas por um time de jurados, que terá como critérios critérios: coreografia, conjunto, traje e evolução. Para a melhor quadrilha mirim também haverá premiação e troféu.

Nas apresentações individuais, também serão premiados os melhores nas seguintes categorias: Marcador de quadrilha, Miss Caipira, Miss Cheirosa, Miss Simpatia; além do Miss Mix.

Ao longo da semana, a programação segue com as seguintes apresentações. Na quarta-feira, 23, a animação nas transmissões ficam por conta do Grupo Folclórico Amazônia, Quadrilha Geração Estrela, Quadrilha Encanto de São João, Quadrilha Renovação Brilho Junino, Quadrilha Mocidade Junina, Glaydson e Lohan, e Sandrinha e Banda. Na quinta-feira, 24, tomam conta das telas: Grupo Toró Açu (Carimbó), Quadrilha Os Cangaceiros, Quadrilha Sabor Marajoara, Quadrilha Encanto Paraense, Quadrilha Explosão Juventude, Patrícia Franco e Daniel Acordeon.

A sexta-feira do Forrónindeua terá apresentações do Grupo de Manifestações Culturais Mayaná, Quadrilha Sedução da Paz, Quadrilha Os Kaboclos, Quadrilha Asa Branca de São João, Bia Salles, Pegada e Herick Rafael. O final de semana traz ainda mais artistas para o evento. O sábado, 26, contará com o Grupo de Manifestações Parafolclóricas Parananin, Quadrilha Mirim Forró de Cheiro, Quadrilha Os Tancredinhos, Quadrilha Esquadrão Adulto, Quadrilha Sensação Cabra da Peste, Sara Jéssica e Bianca Furtado. O evento encerra no domingo, 27, com apresentação do Boi Kutaka, além da premiação das quadrilhas e uma nova apresentação das campeãs deste ano. Os três melhores grupos fazem uma nova performance, e a noite termina com shows de Lucas Lima, Dhiana Lima e Tropa do Forró.